Avanza la puesta en valor del Parque General San Martín con mejoras integrales

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa ejecutando un plan integral de puesta en valor del Parque General San Martín, uno de los espacios públicos más importantes y concurridos de la ciudad. Las tareas buscan optimizar las condiciones de uso del predio, fortalecer la seguridad y brindar mejores alternativas recreativas para vecinos y visitantes.

Entre las intervenciones que se encuentran en marcha se destacan la pintura y el acondicionamiento de los juegos infantiles y del playón deportivo, trabajos que permitirán mejorar tanto la estética como la funcionalidad de estos sectores, favoreciendo un uso más seguro por parte de niños, jóvenes y familias.

En forma paralela, el municipio avanza con la renovación de los equipos destinados a la actividad física y de los juegos ubicados en el sector posterior del parque, ampliando la oferta de espacios para la recreación y el esparcimiento de personas de todas las edades.

Las obras también comprenden tareas de infraestructura, como el recambio de alcantarillas en el camino interno paralelo a la avenida Tomás Cosentino. Esta intervención permitirá optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la transitabilidad dentro del predio, especialmente durante períodos de lluvias.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento y mejora continua de los espacios públicos, con el objetivo de preservar el patrimonio urbano y ofrecer a la comunidad lugares seguros, accesibles y en óptimas condiciones para el encuentro, la práctica deportiva y la recreación.