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Comenzó el tendido de fibra óptica en Morea tras un acuerdo entre cooperativas

Luego del convenio firmado entre la Cooperativa de Morea y la CEyS Mariano Moreno de Nueve de Julio, se iniciaron los trabajos de colocación del cableado que permitirá brindar un servicio de internet por fibra óptica de mayor velocidad y calidad para la comunidad.

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Tras el reciente acuerdo alcanzado entre la Cooperativa de Morea y la CEyS Mariano Moreno de Nueve de Julio, comenzaron las tareas correspondientes a la primera etapa de la obra que permitirá dotar de conectividad mediante fibra óptica a la localidad.

Este martes, personal de la CEyS Mariano Moreno inició los trabajos con la colocación del cableado de fibra óptica, un paso fundamental para el desarrollo de la nueva infraestructura de telecomunicaciones.

La iniciativa es el resultado del convenio firmado entre ambas cooperativas, que busca mejorar la calidad y la velocidad de los servicios de internet para los vecinos de Morea, acompañando el crecimiento de las demandas de conectividad tanto en los hogares como en las instituciones y comercios de la comunidad.

Con el avance de estas tareas, el proyecto comienza a tomar forma y representa un importante paso hacia la modernización de las comunicaciones en la localidad. Se espera que, una vez finalizada la obra, los usuarios puedan acceder a un servicio de internet más estable, rápido y de mayor calidad.

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