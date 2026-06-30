Paro docente: escuelas públicas de Nueve de Julio sin clases y actividad normal en la mayoría de los colegios privados

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El paro docente de 24 horas convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se hizo sentir este martes en Nueve de Julio, donde las escuelas públicas registraron un alto nivel de adhesión a la medida y las aulas permanecieron prácticamente vacías.

La protesta fue impulsada por los gremios AMET, FEB, Suteba y Udocba en reclamo de una urgente convocatoria a paritarias, una recomposición salarial y mejoras en las prestaciones de IOMA, además de otros planteos vinculados con las condiciones laborales del sector.

En el distrito, el impacto fue dispar según el tipo de gestión. Mientras que en los establecimientos públicos la mayoría de los docentes adhirió al paro, en las escuelas privadas la actividad se desarrolló con normalidad en la mayor parte de las instituciones, permitiendo el dictado de clases.

Los sindicatos docentes sostienen que los aumentos salariales otorgados durante el año resultan insuficientes frente al avance de la inflación y reclaman una nueva propuesta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo. También expresaron su preocupación por la sobrecarga laboral, el financiamiento de la educación y el funcionamiento de la obra social IOMA.

Desde los gremios remarcaron que la medida de fuerza responde a la falta de avances en la negociación paritaria y advirtieron que esperan una pronta convocatoria del Gobierno bonaerense para retomar el diálogo.

El paro representa la segunda medida de fuerza docente de alcance provincial en lo que va del año y tuvo repercusión en distintos distritos bonaerenses, entre ellos Nueve de Julio, donde la diferencia entre el acatamiento en las escuelas públicas y privadas quedó reflejada en el funcionamiento de los establecimientos educativos.