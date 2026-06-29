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El equipo femenino de Atlético 9 de Julio va por la final y el ascenso ante Sarmiento de Junín

Tras finalizar invicto en la fase regular y superar con autoridad los cuartos de final, el equipo de Primera División "C" del Club Atlético 9 de Julio disputará este sábado la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Chivilcoyana de Vóley. El ganador no solo accederá a la final, sino que también logrará el ascenso a la categoría "B"

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El equipo femenino de vóley del Club Atlético 9 de Julio continúa siendo uno de los grandes protagonistas del Torneo Apertura de Primera División “C”, certamen organizado por la Liga Chivilcoyana de Vóley y que reúne a instituciones de toda la región en una competencia que crece año tras año en nivel y cantidad de participantes.

Luego de completar una destacada fase clasificatoria, en la que terminó como líder e invicto de la Zona 1, el conjunto nuevejuliense ratificó su gran presente durante la instancia de play offs disputada el pasado sábado.

En primer término, Atlético superó a Unión Empleados de Comercio de General Alvear y posteriormente derrotó al conjunto local, Unión Vóley Chivilcoy, con parciales de 25-19 y 25-14, resultados que le permitieron asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

Ahora, el próximo sábado afrontará un compromiso decisivo frente a Sarmiento de Junín. El encuentro tendrá un premio muy importante: el vencedor avanzará a la final del Torneo Apertura y, además, obtendrá el ascenso a la categoría “B”. En caso de no conseguir la clasificación, Atlético disputará el partido por el tercer puesto, cerrando de todos modos una campaña de gran nivel.

El plantel que viene cumpliendo una sobresaliente actuación está integrado por Virginia Hayes, Clara Perotta, Magalí Cerasa, Catalina Seijo, Paula Dorsi, Delfina González y Paula de Papa, bajo la dirección técnica de Luz Picardo, quien logró conformar un equipo competitivo que ilusiona con seguir haciendo historia en el certamen.

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