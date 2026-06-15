Atlético 9 de Julio cerró una fase perfecta y avanzó como líder invicto

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El Club Atlético 9 de Julio culminó de manera brillante su participación en la primera fase del Torneo de la Liga Chivilcoyana de Vóley, al finalizar como líder invicto de la Zona 1 y asegurar su clasificación a la segunda etapa del certamen.

La definición de la fase regular tuvo lugar el pasado sábado y reunió a los principales protagonistas de la zona en una jornada de alto nivel competitivo. Allí, el conjunto nuevejuliense ratificó su gran presente al imponerse en sus dos compromisos más exigentes frente a Sarmiento de Junín y el CEF N° 12 de Chivilcoy.

En el primer encuentro, Atlético derrotó a Sarmiento por 21-25, 25-22 y 15-3. Más tarde, repitió la fórmula ante el CEF N° 12, con parciales de 23-25, 25-20 y 15-3.

Ambos partidos tuvieron un desarrollo muy similar. El equipo dirigido por Luz Picardo cedió el primer set, logró recuperarse en el segundo y mostró una marcada superioridad física y deportiva en los tie-breaks, donde dominó ampliamente las acciones. La contundencia quedó reflejada en los resultados de los terceros sets, que finalizaron 15-3 en ambos casos.

Con estos triunfos, Atlético cerró la etapa inicial en la cima de la Zona 1 y avanzó a los octavos de final, instancia en la que comenzarán los cruces entre los equipos clasificados de las zonas 1 y 2.

Las posiciones finales de la Zona 1 quedaron conformadas de la siguiente manera: 1° Atlético 9 de Julio; 2° CEF N° 12 de Chivilcoy; 3° Sarmiento de Junín; 4° Club Atlético Oroscos de Alberti; 5° Universidad de Luján; 6° Club Atlético Unión de Chivilcoy y 7° Club Atlético Colón de Chivilcoy.

El plantel que representó al Club Atlético 9 de Julio estuvo integrado por Virginia Hayes, Clara Perotta, Magali Cerasa, Catalina Seijo, Paula Dorsi, Fernanda Arbeleche, Julieta Arauz, Paula De Papa y Delfina González, bajo la conducción técnica de Luz Picardo.

De esta manera, el conjunto nuevejuliense llega a la próxima instancia con el impulso de una campaña impecable y la ilusión intacta de seguir siendo protagonista en la competencia regional.