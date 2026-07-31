En un año, los siniestros viales provocaron la pérdida de 75 millones de años de vida en el mundo

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Un informe elaborado por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington y la Universidad Nacional de Singapur reveló que, durante 2023, los siniestros de tránsito provocaron 1.340.000 muertes en todo el mundo y la pérdida de 75,3 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), un indicador que combina los años perdidos por muerte prematura y los vividos con discapacidad.

El estudio analizó la evolución de la siniestralidad vial entre 1990 y 2023 en 204 países. Para suplir la falta de estadísticas confiables, particularmente en naciones de ingresos bajos y medios, los investigadores recurrieron a modelos estadísticos que permitieron estimar los datos faltantes.

Entre las principales conclusiones se destaca que los países de ingresos altos lograron reducir la mortalidad por siniestros viales en más de un 60% desde 1990, mientras que en los países con menores recursos las mejoras fueron escasas o, en algunos casos, inexistentes.

Los especialistas atribuyen esta diferencia a dos factores centrales: la aplicación insuficiente de las normas de tránsito —como el uso obligatorio del casco, el cinturón de seguridad y el respeto de los límites de velocidad— y las deficiencias en los sistemas de atención médica de emergencia y hospitalaria para asistir a las víctimas tras un accidente.

En Argentina, la asociación civil Luchemos por la Vida aseguró que la realidad local coincide con los resultados del estudio. La entidad advirtió que los controles y sanciones de tránsito suelen ser insuficientes y que la atención de los heridos durante la denominada “hora de oro”, considerada clave para salvar vidas, muchas veces se ve afectada por la demora en la llegada de ambulancias y por la escasez de centros de salud preparados para atender casos críticos.

Según datos de la organización, el país registra una tasa de mortalidad en el tránsito once veces superior a la de las naciones con mejores indicadores de seguridad vial.

Desde Luchemos por la Vida remarcaron además que, a pocos años de finalizar el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial impulsado por la ONU, el desafío no pasa únicamente por contar con mayores recursos económicos, sino también por la decisión política de fortalecer la prevención, los controles y la atención de las víctimas.