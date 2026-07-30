Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y envió el proyecto al Congreso

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El presidente Javier Milei anunció en la noche de este jueves, mediante una cadena nacional – la cual fue seguida por las radios de Cadena Nueve, LT33 y FM Máxima 89.9- , el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, según explicó, busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer nuevas reglas para limitar la emisión de dinero y fortalecer la estabilidad de la moneda.

Durante un mensaje de aproximadamente 14 minutos, el mandatario realizó un repaso de la historia del Banco Central y cuestionó distintos momentos de su funcionamiento. En ese contexto, dirigió sus críticas exclusivamente hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.

Milei sostuvo que la creación del Banco Central “arrancó con una estafa” y también cuestionó el fin de la Convertibilidad, al afirmar que las reservas que respaldaban la moneda “pasaron a manos de los políticos”.

Al referirse al año 2010, el Presidente aseguró que, con la creación del Fondo del Bicentenario, Cristina Fernández de Kirchner y Mercedes Marcó del Pont “le robaron al Banco Central 10 mil millones de dólares”. Según afirmó, ese monto representaría actualmente unos 15 mil millones de dólares.

Además, señaló que en 2012 se impulsó una nueva Carta Orgánica del BCRA que, según su visión, permitió ampliar las facultades para emitir dinero y evitó que los funcionarios pudieran ser responsabilizados penalmente por esas decisiones.

El jefe de Estado defendió la reforma enviada al Congreso al considerar que busca impedir que el Banco Central vuelva a ser utilizado para financiar el déficit fiscal y aseguró que el proyecto apunta a consolidar un marco institucional que garantice una moneda estable.

La iniciativa comenzará ahora su tratamiento parlamentario, donde deberá ser debatida por ambas cámaras del Congreso antes de una eventual aprobación. El proyecto se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Gobierno en el marco de su programa de reformas estructurales.

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