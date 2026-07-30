Crece el servicio Sensa en la CEyS: cada vez más asociados se suman a la plataforma de Televisión

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En la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. (CEyS) continúa creciendo la incorporación de asociados al servicio Sensa, la plataforma de entretenimiento que se ofrece sin costo adicional para los usuarios de internet de la entidad.

Es de recordar que quienes cuentan con un plan de 100 megas acceden al Pack Básico. Los asociados que disponen de 300 megas suman el Pack Fútbol, mientras que los clientes con 500 megas también pueden disfrutar de un amplio catálogo de películas y series.

Desde la cooperativa recordaron que quienes aún no realizaron el trámite pueden preinscribirse a través de la página web habilitada para ese fin.

Asimismo, ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al (02317) 52-4000 o acercarse a las oficinas de la CEyS, ubicadas en Avellaneda y Mendoza, en la ciudad de 9 de Julio.

Desde la entidad destacaron que el servicio continúa incorporando nuevos asociados de manera constante, consolidando una propuesta que combina conectividad y entretenimiento sin costos adicionales para los usuarios de los planes alcanzados.