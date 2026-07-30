La Municipalidad recuerda la línea de WhatsApp para reclamos vecinales y consultas sobre servicios

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó que continúa vigente la línea de atención destinada a recibir reclamos vecinales relacionados con distintos servicios municipales, una herramienta que busca brindar una respuesta más ágil y fortalecer la comunicación entre el Estado local y la comunidad.

Los vecinos pueden comunicarse al 2317-581111, exclusivamente mediante WhatsApp, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas, para realizar consultas o informar inconvenientes que requieran intervención municipal.

A través de este canal se recepcionan reclamos vinculados a la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud, entre otros servicios que presta el municipio.

Desde la administración comunal señalaron que esta vía de contacto permite optimizar el seguimiento de cada solicitud, facilitando una atención más eficiente y una respuesta más rápida a las necesidades cotidianas de los vecinos.

La iniciativa forma parte de las acciones implementadas para fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo una gestión más cercana y accesible mediante herramientas de comunicación directa.