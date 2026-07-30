Modernización y sustentabilidad: el Municipio impulsa la Boleta Digital para contribuyentes no residentes

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La Municipalidad de Nueve de Julio avanza en la implementación de medidas orientadas a optimizar la gestión administrativa y reducir el impacto ambiental mediante la digitalización de sus servicios. En ese marco, anunció que los contribuyentes no residentes que actualmente reciben las boletas de tasas municipales por correo postal dejarán de contar con ese servicio y deberán adherirse a la modalidad de Boleta Digital.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la iniciativa forma parte de una estrategia de modernización de la administración pública, que busca agilizar la comunicación con los vecinos, disminuir el consumo de papel y reducir los costos de impresión y distribución de las boletas. A través del sistema digital, los contribuyentes recibirán mensualmente sus obligaciones tributarias directamente en su correo electrónico, con acceso rápido y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Para adherirse, los interesados deberán ingresar al sitio web oficial de la Municipalidad, seleccionar la opción “Quiero adherirme a la boleta digital”, completar los datos requeridos, elegir la tasa correspondiente e ingresar el número de identificación. Una vez aceptadas las bases y condiciones, el trámite quedará finalizado.

El sistema contempla la adhesión para las tasas de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, y Ocupación de Espacio Público. Desde el Municipio reiteraron la invitación a todos los contribuyentes, especialmente a quienes residen fuera del partido, a incorporarse a esta modalidad que apunta a una gestión más moderna, eficiente y sustentable.