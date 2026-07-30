Vuelven las voces a la Orquesta Municipal: lanzan la segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, anunció la apertura de la inscripción para la segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”, una propuesta coral comunitaria, gratuita y participativa que invita a vecinos y vecinas a vivir la experiencia de cantar junto a la Orquesta Municipal.

Tras el éxito de su primera edición, realizada en 2025, la iniciativa regresa con el objetivo de volver a reunir las voces de la comunidad en un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute de la música. En aquella oportunidad, más de 60 personas participaron de la experiencia, que culminó con un concierto de cierre bajo la dirección de Cristian Medina.

En esta nueva edición, los participantes compartirán ensayos y preparación musical para formar parte de dos conciertos especiales junto a la Orquesta Municipal, en una propuesta que busca acercar el arte a toda la comunidad.

La convocatoria está dirigida a personas de 15 años en adelante y no es necesario contar con conocimientos previos ni experiencia en canto, ya que la iniciativa está pensada para que cualquier vecino pueda sumarse y disfrutar de la experiencia coral.

Los ensayos comenzarán el jueves 13 de agosto, a las 20 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Quienes deseen participar podrán inscribirse completando el formulario habilitado por la Dirección General de Cultura o comunicándose al teléfono 11 5505-2226 para obtener más información.

Con esta segunda edición de “Cantá junto a la Orquesta”, el municipio vuelve a apostar por una propuesta que promueve la participación ciudadana, el acceso a la cultura y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través de la música.