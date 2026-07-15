Dudignac celebra el primer aniversario de “Costumbres de Mi Patria” con una gran jornada de folclore, artesanos y tradición

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Con el objetivo de celebrar su primer año de vida y seguir promoviendo las tradiciones argentinas, el Grupo Folclórico Costumbres de Mi Patria invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial que se desarrollará el domingo 9 de agosto, a partir de las 14 horas, frente a la Delegación Municipal de Dudignac.

La propuesta incluirá una clase de folclore a cielo abierto, abierta a bailarines de todas las edades y niveles, además de la participación de artesanos, puestos de cosas dulces y diversas sorpresas preparadas para compartir una tarde en familia.

Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse con su reposera y el mate para disfrutar de un encuentro pensado para celebrar las raíces, la música y la danza popular. Bajo el lema de compartir una tarde de tradición, el evento busca reunir a toda la comunidad en torno al folclore.

Asimismo, los integrantes del Grupo Folclórico Costumbres de Mi Patria, junto a su profesora, expresaron un especial agradecimiento a la delegada municipal de Dudignac, Hermita Gómez, por impulsar esta iniciativa que permitirá conmemorar el primer aniversario del grupo y poner en valor las costumbres y tradiciones de la localidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad y, especialmente, a todos los bailarines que quieran sumarse a esta gran celebración de la cultura popular argentina.