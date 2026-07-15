El Club de Leones de Nueve de Julio renovó sus autoridades y se prepara para el sorteo de la 13ª casa

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En una ceremonia institucional cargada de emoción y con la presencia de socios, autoridades e invitados, el Club de Leones de Nueve de Julio realizó el cambio de autoridades para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027 el 9 de julio.

Ahora, integrantes de esa nueva comisión estuvieron en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV donde, su presidente, Marta Brizzi y su tesorero Rubén Avila, reflejaron el espíritu de servicio y compromiso que caracteriza a la entidad.

La nueva presidenta, Marta Brizzi, destacó que el lema del período será “Nosotros servimos”, una frase que resume la misión del leonismo en todo el mundo.

“Es un lema muy fuerte y hay que cumplirlo. Tengo un grupo de trabajo maravilloso que me acompaña y vamos a intentar hacer la mejor gestión posible”, expresó Brizzi, quien el año pasado se desempeñó como secretaria del club.

Entre los principales objetivos de su gestión mencionó el fortalecimiento de las actividades de servicio, el cumplimiento de las metas fijadas por el Leonismo Internacional y la continuidad de los programas de prevención de la salud, especialmente los controles visuales que realiza la institución en las escuelas del distrito.

Durante la entrevista también participó el histórico tesorero Rubén Ávila, quien lleva cerca de 15 años al frente de la administración económica del club.

Ávila explicó que dentro del Club de Leones existe una organización institucional que promueve la formación de dirigentes, ya que quienes llegan a la presidencia previamente deben haber ocupado cargos como secretario o tesorero.

“Los protocolos y las normas internacionales tienen más de cien años y siguen garantizando el orden, el respeto y el buen funcionamiento de la institución”, señaló.

Uno de los temas centrales fue la tradicional Rifa de la Casa, principal fuente de financiamiento de las obras solidarias del Club de Leones.

Ávila confirmó que el último sábado de agosto, por la Quiniela Nacional, se realizará el sorteo de los premios principales, entre ellos la 13ª vivienda construida íntegramente por la institución.

Recordó además que quienes participaron de la rifa deberán conservar el cuerpo del bono y tener las cuotas al día para poder acceder al premio.

El tesorero también adelantó que una vez finalizado el actual sorteo comenzará la organización de la 14ª edición de la rifa, cuyo lanzamiento está previsto para octubre o noviembre, luego de completar todas las autorizaciones correspondientes.

Desde el Club destacaron además que la construcción de las viviendas se realiza íntegramente con profesionales, mano de obra y materiales de Nueve de Julio, promoviendo el compre local y reinvirtiendo los recursos en la comunidad.

Finalmente, Brizzi y Ávila remarcaron que el compromiso del Club de Leones continúa centrado en el servicio, la transparencia y el trabajo solidario, valores que sostienen a la institución desde hace más de un siglo.