“No queremos más parches: nuestros hijos necesitan una nueva Escuela Especial”, el reclamo de las familias de la 501 ‘Gabriela Mitral’

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Con un mensaje claro y centrado en las necesidades de los estudiantes, padres autoconvocados de la Escuela de Educación Especial N° 501 ‘Gabriela Mistral’ del distrito de Nueve de Julio, reclaman la construcción de un nuevo edificio para la institución. Lo harán este jueves 16, a través de la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante, donde buscarán que el pedido tenga el respaldo de todo el arco político y la cominidad.

“No queremos más parches. La única opción para nuestros hijos es esta escuela y el edificio ya no da para más“, resumió Silvina Monje al explicar el motivo de la iniciativa al contar las necesidades en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visiòn Plus TV.

Las familias remarcan que el reclamo no está dirigido al personal docente ni a la conducción del establecimiento. Por el contrario, destacaron el compromiso diario de quienes trabajan allí.

“Nos sacamos el sombrero con los docentes y directivos. Hacen lo que pueden con lo que tienen. El problema es exclusivamente edilicio“, señalaron.

Según explicaron las mamás, la escuela fue construida hace más de seis décadas para albergar entre 30 y 40 alumnos. Actualmente asisten 91 estudiantes y la matrícula total alcanza los 230, incluyendo a quienes realizan procesos de integración en otras instituciones.

Alejandra Mondini describió algunas de las dificultades que enfrentan diariamente.

“El SUM es comedor, gimnasio, salón de actos y espacio para todo. Cuando uno va a buscar a su hijo encuentra a chicos comiendo mientras otros hacen educación física. No hay espacios adecuados“, expresó.

En su caso particular, como mamá de un niño con parálisis cerebral, explicó que las condiciones de accesibilidad son insuficientes.

“El baño donde cambian a mi hijo es un baño de hace 60 años. Es un lugar triste, no reúne las condiciones que necesitan chicos con discapacidad motriz“, afirmó.

Las familias también advirtieron sobre otros problemas, como aulas reducidas, talleres ubicados en un primer piso al que se accede mediante una escalera caracol y sectores con ventanas antiguas que consideran inseguras.

“Estamos en 2026 y todavía tenemos una escalera caracol para llegar a algunos talleres. Es una escuela pensada para otra época“, sostuvo Mondini.

Por su parte, Victoria Frontini explicó que el pedido apunta a una mirada de largo plazo.

“Necesitamos una escuela del siglo XXI, preparada para los chicos que están hoy y para los que vendrán mañana. Muchos alumnos que hoy están integrados en escuelas comunes pueden necesitar asistir a la 501 y no habrá lugar para ellos“, señaló.

Las madres insistieron en que el planteo no contradice las políticas de inclusión.

“La inclusión es muy importante y se celebra, pero no todos los niños pueden sostener una trayectoria en una escuela de nivel. Para esos chicos existe la Escuela Especial y necesita un edificio acorde“, explicó Frontini.

Durante los últimos meses, el grupo mantuvo reuniones con la intendenta municipal, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital, concejales de todos los bloques, autoridades provinciales y el director de Discapacidad de la Provincia, Raúl Lucero, quien recorrió el establecimiento.

Además, informaron que ya reunieron más de 2.000 firmas de vecinos que acompañan la iniciativa.

“Nuestro trabajo es visibilizar esta necesidad. Ahora necesitamos que las autoridades impulsen el proyecto y golpeen las puertas que sean necesarias para que la nueva escuela sea una realidad“, expresaron.

Finalmente, las familias resumieron el sentido del reclamo con una frase que sintetiza la urgencia del pedido.

“Si mañana ese edificio deja de funcionar, nuestros hijos no tienen otra escuela donde ir. Por eso no pedimos una reparación más: pedimos una nueva Escuela Especial para Nueve de Julio“, resaltò Silvina Monge.