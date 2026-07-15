Día Mundial de las Habilidades de la Juventud: destacan el valor del voluntariado para formar a los líderes del futuro

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Con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, la organización humanitaria internacional Life for Relief and Development puso de relieve el papel que cumple el voluntariado en la formación de las nuevas generaciones, al considerarlo una herramienta clave para desarrollar habilidades, fortalecer el liderazgo y promover el compromiso con las comunidades.

Desde la entidad señalaron que la participación en proyectos solidarios permite a los jóvenes adquirir experiencia práctica, mejorar la confianza en sí mismos y desarrollar capacidades cada vez más valoradas en el ámbito laboral, como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos y la adaptación a distintos contextos.

La directora de Programas Internacionales de la organización, Vicki Roob, afirmó que el voluntariado “es mucho más que brindar ayuda a los demás”, ya que también fortalece el bienestar emocional y el sentido de propósito de quienes participan. Además, explicó que la experiencia en acciones humanitarias contribuye al desarrollo de habilidades de liderazgo, planificación y toma de decisiones.

Life for Relief and Development cuenta con 14 oficinas internacionales y desarrolla programas vinculados con la asistencia a huérfanos, proyectos educativos, acceso al agua potable, respuestas ante emergencias y distintas iniciativas de desarrollo comunitario, espacios en los que participan numerosos jóvenes voluntarios.

Desde la oficina de la organización en Egipto, su coordinador Mostafa Mahmoud explicó que la capacitación de los voluntarios combina formación teórica y experiencia en terreno, con contenidos vinculados al liderazgo, la gestión de proyectos, el trabajo en equipo y el respeto por la diversidad. Según indicó, esta preparación mejora la calidad de la asistencia brindada y permite responder con mayor eficacia a las necesidades de las comunidades.

Durante el último año, los voluntarios participaron en campañas de distribución de alimentos, entrega de ropa y mochilas escolares, actividades educativas para niños y diversas acciones comunitarias destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. No obstante, la organización reconoció que persisten desafíos como el acceso limitado a instancias de formación práctica y la necesidad de ampliar las oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia en situaciones reales.

Otro de los aspectos destacados fue el crecimiento de las competencias digitales dentro de la acción humanitaria. Desde la organización sostienen que el manejo de herramientas tecnológicas, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la comunicación digital se han convertido en recursos fundamentales para mejorar la respuesta ante emergencias y optimizar la distribución de la ayuda.

Life for Relief and Development concluyó que invertir en la formación, el voluntariado y la innovación tecnológica de los jóvenes significa apostar por comunidades más fuertes y un desarrollo sostenible a largo plazo. La organización, con sede en Estados Unidos, lleva más de tres décadas desarrollando programas humanitarios y de asistencia en más de 60 países.