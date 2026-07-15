Modernización Laboral: lo que tenés que saber para adelantarte a los cambios que se vienen

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En el complejo escenario económico y legal de Argentina, las empresas sufren el cambio en las reglas de juego constante. Sin embargo, la reciente Ley de Modernización Laboral trae herramientas que, bien utilizadas, pueden traer más previsión a las pymes.

Lo primero que debemos entender es que no estamos ante una reforma tradicional, sino ante una modernización de normas que tienen más de 50 años. El mundo cambió, la forma de trabajar cambió y la ley finalmente intenta reconocer esta realidad.

El semáforo de la reforma

Para que sea fácil de entender, podemos analizar los cambios como un semáforo:

Luz Verde (Algunos cambios de aplicación inmediata): Mayor elasticidad en la jornada laboral y la posibilidad de fraccionar vacaciones, algo vital para sectores como el turismo o el agro. También la simplificación registral: el fin de los viejos libros de papel para pasar a un sistema digital.

Mayor elasticidad en la jornada laboral y la posibilidad de fraccionar vacaciones, algo vital para sectores como el turismo o el agro. También la simplificación registral: el fin de los viejos libros de papel para pasar a un sistema digital. Luz Amarilla (Cuidando a las pymes): Los cambios en las indemnizaciones y cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios, buscando evitar que una sentencia cierre una empresa.

Los cambios en las indemnizaciones y cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios, buscando evitar que una sentencia cierre una empresa. Luz Roja (Escenario de conflictividad): Las medidas cautelares actuales de algunos sindicatos han frenado algunos artículos.

El Fondo de Cese (FAL): una oportunidad en el mercado de capitales

Uno de los puntos más innovadores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema, inspirado en modelos como el de la UOCRA, permite que el empleador aporte mensualmente a un fondo para cubrir futuras desvinculaciones.

Aquí es donde aparece la necesidad estratégica de abrir una cuenta de bolsa (o cuenta comitente) hoy mismo.

El FAL no es una caja de ahorros tradicional. Requiere abrir una cuenta de bolsa que le permite al empleador:

Estar operativo de inmediato cuando la reglamentación sea plena. Familiarizarse con herramientas financieras que antes parecían lejanas pero que hoy son centrales para la gestión de costos laborales. Generar un resguardo financiero que deje de ser un “problema de mañana” para convertirse en una cuenta capitalizada bajo su control.

El asesoramiento contable hoy no solo mira el balance, sino que debe mirar estratégicamente cómo blindar el futuro de la empresa frente a la litigiosidad.

El Fondo de Asistencia Laboral no debe confundirse con sistemas previsionales del pasado, su lógica es totalmente distinta. Se trata de un mecanismo donde la incertidumbre del pago indemnizatorio se reemplaza por una contribución mensual previsible.

La ley prevé que las grandes empresas aporten un 1% de su masa salarial, mientras que para las PyMEs este aporte puede ir del 2% al 3%, que se saca de las contribuciones patronales que se abonan en la actualidad por lo que no supone un costo adicional.

Abrir una cuenta comitente (o cuenta de bolsa) hoy no es solo un trámite administrativo; es preparar la infraestructura financiera de tu empresa para las nuevas reglas de juego. El FAL requiere una interacción directa entre el empleador y el mercado de capitales.

Quien ya tenga su cuenta operativa y esté familiarizado con el lenguaje de la bolsa, podrá:

Migrar de inmediato al sistema de cese en cuanto la reglamentación esté plena. Mitigar la litigiosidad: Al tener fondos ya destinados y capitalizados, se elimina el incentivo de los juicios eternos que buscan quebrar pymes. Liderar la transición: En un mercado donde la agilidad es todo, tener la “llave” financiera lista te permite concentrarte en producir mientras tu sistema de previsión trabaja en segundo plano.

Como contadora, mi recomendación es clara: no esperes a que la incertidumbre se despeje para actuar, abrí tu cuenta de bolsa hoy, consulta a entidades que cuenten con la autorización pertinente ante la Comisión Nacional de Valores.

La modernización ya empezó. Que a tu empresa no la encuentre desprevenida.