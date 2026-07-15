Argentina-Inglaterra: prohibirán el ingreso de banderas de Malvinas al estadio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los hinchas que asistan este miércoles al partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no podrán ingresar al estadio con banderas, camisetas, carteles u otros elementos que hagan referencia a las Islas Malvinas.

La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien explicó que la decisión fue adoptada en el marco de un operativo especial coordinado entre las autoridades de Estados Unidos y la FIFA, al tratarse de un encuentro considerado de alto riesgo.

“Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo”, señaló la funcionaria en declaraciones radiales. En ese sentido, precisó que las banderas con referencias a las Islas Malvinas serán consideradas “contenido político”, por lo que estarán alcanzadas por la restricción.

Monteoliva aclaró que sí estará permitido el ingreso con banderas nacionales de Argentina o de Inglaterra, siempre que no incluyan mensajes o consignas de carácter político. Además, remarcó que la prohibición no alcanza a los cánticos de los simpatizantes.

La restricción representa una excepción a las normas habituales del Mercedes-Benz Stadium, que normalmente permite el ingreso de banderas bajo determinadas condiciones de tamaño y material. Sin embargo, para este encuentro las autoridades dispusieron un protocolo especial debido a la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El operativo de seguridad fue coordinado entre la FIFA, organismos de seguridad de Estados Unidos —entre ellos el FBI— y representantes de las fuerzas de Argentina e Inglaterra. Según informó el Gobierno argentino, unos 1.600 efectivos estarán afectados al dispositivo de seguridad dentro y en los alrededores del estadio.

Como parte del esquema preventivo, los simpatizantes argentinos accederán por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3, con el objetivo de evitar cruces durante el ingreso. Una vez dentro del estadio, no habrá sectores diferenciados para ambas parcialidades.

En paralelo, el Gobierno nacional reforzará la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires con un operativo especial en inmediaciones de la Embajada del Reino Unido, el Ministerio de Seguridad, la Embajada de Israel y el Obelisco, donde se prevén concentraciones de hinchas en caso de una clasificación argentina a la final.