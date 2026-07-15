Argentina e Inglaterra reeditan un clásico mundial por un lugar en la final de la Copa

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La Selección Argentina buscará este miércoles desde las 16, un lugar en la gran final del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en una semifinal que promete emociones, tensión y un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá al segundo finalista del certamen, que se medirá con España que esta martes le ganado a Francia ya es finalista.

Argentina llega a esta instancia luego de un recorrido exigente, en el que dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de vencer a todos los de su zona en el comienzo del juego. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a demostrar carácter y capacidad de reacción en los momentos decisivos, con Lionel Messi como principal referente y líder futbolístico del plantel.

Del otro lado estará una Inglaterra que atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. El conjunto conducido por Thomas Tuchel eliminó a Noruega en cuartos de final y cuenta con figuras de primer nivel como Jude Bellingham y Harry Kane, quienes buscarán conducir al seleccionado europeo hacia una nueva final mundialista.

Un clásico con historia

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional. Los antecedentes incluyen el recordado Mundial de 1966, el inolvidable duelo de México 1986 con los históricos goles de Diego Maradona —la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”—, además de otros cruces que quedaron marcados por la intensidad deportiva y el enorme significado que siempre rodeó a estos enfrentamientos.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden, Anthony Gordon; Harry Kane.

Los equipos podrían presentar modificaciones de último momento según la decisión de los entrenadores.

Un partido para la historia

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, mientras que el perdedor disputará el encuentro por el tercer puesto. La expectativa es enorme y millones de espectadores en todo el mundo seguirán un enfrentamiento que reúne a dos de las selecciones más prestigiosas del planeta.