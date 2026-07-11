Argentina va por las semifinales ante Suiza con un historial que juega a su favor

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La clasificación sufrida frente a Egipto ya quedó atrás y la Selección Argentina pone la mira en el próximo gran desafío del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá este sábado con Suiza en los cuartos de final, en un duelo que definirá uno de los semifinalistas del certamen.

Más allá del presente de ambos seleccionados, la previa ofrece un dato que alimenta la ilusión de los hinchas argentinos. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que nunca perdió frente al conjunto helvético en los siete partidos disputados entre encuentros oficiales y amistosos.

En total, Argentina registra cinco victorias y dos empates ante Suiza. Además, los europeos apenas pudieron convertir tres goles, mientras que recibieron 15. Los antecedentes en Copas del Mundo también son favorables para el conjunto nacional.

El primer cruce mundialista fue el 19 de julio de 1966, en Inglaterra. Por la última fecha del Grupo 2, Argentina se impuso por 2 a 0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega en el estadio Hillsborough. Ese triunfo le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El segundo antecedente oficial llegó el 1 de julio de 2014, en los octavos de final del Mundial de Brasil. En un partido muy parejo disputado en San Pablo, la Selección logró destrabar el marcador recién en el tiempo suplementario. Lionel Messi encabezó una gran jugada y asistió a Ángel Di María, quien marcó el 1 a 0 que selló la clasificación.

En los cinco amistosos disputados entre ambos equipos también predominó la superioridad argentina. El primero fue una contundente goleada por 5 a 0 en Córdoba, en 1980. Luego llegaron un triunfo 2 a 0 en Berna en 1984, empates 1 a 1 en 1990 y 2007, y una victoria por 3 a 1 en 2012 con un triplete de Lionel Messi.

Con esos antecedentes, Argentina buscará extender su invicto frente a Suiza y dar un nuevo paso hacia el gran objetivo de alcanzar las semifinales del Mundial 2026.