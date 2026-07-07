Modo Mundial: Argentina ajusta piezas y se ilusiona ante Egipto

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En el ciclo “Modo Mundial – La Pelota nos Une”, que forma parte del programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el análisis futbolero volvió a poner el foco en la Copa del Mundo y, especialmente, en el compromiso que afronta la Selección Argentina frente a Egipto.

Durante la charla, Tato Márquez y Rubén Lucero coincidieron en que el Mundial comienza a ingresar en su etapa decisiva. Con varias potencias eliminadas y los equipos de mayor jerarquía instalados en las instancias definitorias, sostuvieron que “ahora empieza el verdadero Mundial”, donde cada partido se juega con otra intensidad.

Los analistas repasaron los últimos encuentros del certamen, destacando la clasificación de España y Bélgica, aunque también lamentaron la despedida de figuras históricas como Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Ambos remarcaron que jugadores de semejante trayectoria merecían un reconocimiento mucho mayor por parte de la organización y del entorno futbolístico.

Al trasladar el análisis al compromiso de Argentina, Márquez sorprendió al señalar que el seleccionado nacional llega con mejores sensaciones para enfrentar a Egipto que las que tenía antes del cruce con Cabo Verde.

“Egipto juega y deja jugar. Tiene un estilo más parecido al fútbol sudamericano y eso puede favorecer a la Argentina”, explicó, al considerar que el conjunto africano propone un partido más abierto, condición que históricamente beneficia al equipo albiceleste.

Lucero compartió esa visión y destacó la lectura que viene realizando Lionel Scaloni durante el torneo. Para ambos, el entrenador demostró capacidad para corregir aspectos del funcionamiento colectivo y no dudó en introducir variantes en busca del mejor rendimiento.

Entre las modificaciones esperadas, resaltaron el ingreso de Leandro Paredes para darle mayor equilibrio al mediocampo, la presencia de Nicolás Tagliafico por la lesión de Facundo Medina y el adelantamiento de Alexis Mac Allister, buscando mayor conexión con los delanteros. Además, depositaron muchas expectativas en Julián Álvarez, convencidos de que puede ser una de las figuras del encuentro gracias a su presión constante y capacidad goleadora.

Los conductores también coincidieron en que la fortaleza del plantel argentino radica en el grupo humano y en la tranquilidad que transmite el cuerpo técnico, aspectos que consideran fundamentales para afrontar los partidos de eliminación directa.

Con optimismo, aunque sin subestimar al rival, ambos cerraron el análisis convencidos de que Argentina tiene argumentos futbolísticos para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

La cita será una nueva oportunidad para que la ilusión albiceleste continúe creciendo, mientras “Modo Mundial – La Pelota nos Une” sigue acompañando a los oyentes y televidentes con el análisis y el debate de cada jornada mundialista.