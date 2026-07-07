Otro ‘Scaloni’ de la Selección: enfrenta a Egipto por los octavos del Mundial 2026

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La selección argentina afrontará este martes 7 de julio un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Egipto por los octavos de final, con el objetivo de seguir en carrera por el título

El encuentro se disputará desde las 13:00 hora de nuestro país, en el Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Argentina llega a esta instancia tras eliminar a Cabo Verde por 3-2 en un intenso partido que se definió en el tiempo suplementario.

El viernes último, luego del 1-1 en los 90 minutos, Lisandro Martínez adelantó a la Albiceleste en el alargue, aunque Cabo Verde volvió a igualar. Finalmente, un cabezazo de Cristian Romero, que se desvió en un defensor rival, le dio la clasificación al equipo de Lionel Scaloni.

Por su parte, Egipto avanzó a los octavos de final luego de superar a Australia por 4-2 en la definición por penales, tras igualar 1-1 durante los 120 minutos de juego.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y quedará a tres partidos de la gran final.

Argentina buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial frente a una selección egipcia que llega con confianza tras superar una exigente serie ante Australia. El equipo de Scaloni intentará imponer su jerarquía para meterse entre los ocho mejores del certamen.