Otro triunfo de la Selección y sigue en la competencia Mundial

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El campeón del mundo volvió a demostrar que sabe sufrir. En un partido cargado de emociones, Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial y consiguió el pasaje a los octavos, donde continuará la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El equipo conducido por Lionel Scaloni encontró enfrente a un rival que confirmó por qué fue una de las grandes revelaciones del certamen. Cabo Verde nunca renunció al ataque, complicó a la defensa argentina y obligó a la Albiceleste a mantener la concentración hasta el pitazo final.

Argentina golpeó en los momentos justos y mostró eficacia para sacar ventaja en el marcador, aunque el conjunto africano respondió cada vez que estuvo en desventaja y mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos. El desarrollo fue intenso, con situaciones de gol para ambos equipos y un ritmo que convirtió al encuentro en uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Más allá de algunos pasajes de sufrimiento, el conjunto nacional volvió a exhibir el carácter que caracteriza al ciclo de Scaloni. En los momentos de mayor presión, el equipo respondió con personalidad, manejó los tiempos del partido y defendió la ventaja con oficio para sellar una victoria tan trabajada como valiosa.

Con este triunfo por 3-2, Argentina se instaló entre los 16 mejores del Mundial y mantiene vivo el sueño del bicampeonato. El seleccionado sabe que, a partir de ahora, cada compromiso será una final, pero también que cuenta con la experiencia, la jerarquía y la fortaleza colectiva necesarias para seguir siendo uno de los principales candidatos al título.

La ilusión continúa intacta. Argentina sigue en carrera y dio un nuevo paso en su objetivo de volver a conquistar la Copa del Mundo.