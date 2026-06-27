Argentina busca cerrar la fase de grupos con puntaje ideal ante una Jordania ya eliminada

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La selección argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, ya eliminada y sin puntos, en un encuentro que se disputará desde las 23 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas.

Con la clasificación y el primer puesto del grupo ya asegurados tras la victoria por 2-0 sobre Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar la primera etapa del torneo con puntaje perfecto, sin goles en contra y consolidando su condición de candidata al título.

Una de las principales incógnitas pasa por la formación inicial.

El entrenador argentino evalúa introducir variantes para preservar a varios titulares de cara a los cruces eliminatorios o mantener la base del equipo para no perder ritmo competitivo.

Todas las miradas volverán a centrarse en Lionel Messi, quien atraviesa un gran momento y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras alcanzar los 18 tantos con su conquista frente a Austria. Además, el capitán argentino suma cinco goles en esta Copa del Mundo y lidera la tabla de artilleros del seleccionado nacional en el certamen. La duda es si Scaloni optará por darle descanso o mantenerlo desde el inicio para seguir ampliando su récord.

Otro de los protagonistas será Julián Álvarez, que todavía no pudo convertir en el torneo y buscará estrenarse como goleador. El delantero llega con la motivación de aprovechar el Mundial como una vitrina internacional, luego de una temporada con críticas en el Atlético de Madrid y en medio de versiones sobre una posible salida del club español.

En caso de rotaciones, el arco podría tener un nuevo dueño, con la posibilidad del debut mundialista de Gerónimo Rulli o Juan Musso. En defensa también podrían sumar minutos Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Giovani Lo Celso y Leandro Paredes aparecen como opciones para reforzar el mediocampo. En ataque, Giuliano Simeone y Nicolás González esperan una oportunidad junto a Julián Álvarez.

Del otro lado estará una Jordania que ya no tiene posibilidades de avanzar tras caer frente a Argelia por 2-1, pese a haber estado en ventaja durante gran parte del encuentro. Aunque quedó eliminada, el conjunto asiático intentará despedirse de su primera participación mundialista con una actuación destacada frente al vigente campeón.

Ali Olwan y Nizar Al-Rashdan, autores de los únicos goles jordanos en el certamen, representan las principales amenazas ofensivas de un equipo que buscará cerrar su histórica participación con un resultado positivo.

Probables formaciones

Jordania: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan; Al-Fakhouri, Olwan y Al-Tamari.

Argentina: Juan Musso; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; De Paul, Palacios, Lo Celso; Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez.

Estadio: AT&T Stadium, Dallas.

Árbitro: István Kovacs (Rumania).

Hora: 23.00 (horario argentina).