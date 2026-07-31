El Tribunal de Disciplina suspendió por tres fechas a Fernando Olguín Peralta y Nicolás Montiel

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El Tribunal de Disciplina de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dio a conocer las resoluciones adoptadas tras la disputa de la primera fecha de los campeonatos oficiales, con varias sanciones que deberán cumplir jugadores de diferentes instituciones.

La sanción más severa alcanzó a Fernando Olguín Peralta, de Compañía General Buenos Aires, quien recibió tres partidos de suspensión. La misma pena recayó sobre Nicolás Montiel, futbolista del Club Atlético Dudignac, quien también deberá cumplir tres fechas fuera de las canchas.

En tanto, el también jugador de Compañía General Buenos Aires, Elio Marziotta, fue suspendido por dos partidos, por lo que no podrá estar presente en las próximas dos presentaciones de su equipo.

Por otra parte, el Club Agustín Álvarez registró tres futbolistas sancionados con una fecha de suspensión. Se trata de Francisco Castro, Bautista Villalba y Nicolás Petean, quienes deberán cumplir una jornada de inhabilitación.

El Tribunal de Disciplina es presidido por Mario Arias, mientras que la Secretaría está a cargo de Miguel Ángel García, organismo encargado de analizar los informes arbitrales y aplicar las sanciones establecidas en el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal.

Con estas resoluciones, los clubes ya conocen las bajas con las que deberán afrontar la continuidad de los campeonatos organizados por la Liga Nuevejuliense de Fútbol.