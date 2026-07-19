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España ganó 1 a 0 y es Campeón del Mundo

La selección dirigida por Luis de la Fuente coronó un Mundial inolvidable con una actuación sólida de principio a fin y sumó la segunda estrella de su historia en una final de máxima tensión, donde el equipo español encontró el premio en el alargue y dejó sin título al vigente campeón

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La Roja venció 1 a 0 a la Argentina en una final dramática que recién se destrabó en el tiempo suplementario. Cuando todo hacía pensar en los penales, apareció Ferran Torres a los 106 minutos para marcar el único gol del encuentro y darle a España su segunda Copa del Mundo de la historia.

Fue una final intensa, cerrada y con mucho desgaste físico. España dominó la posesión y generó las situaciones más claras durante gran parte del partido, mientras que Argentina apostó al orden defensivo y a sostener el empate. La expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo reglamentario condicionó a la Albiceleste para la prórroga.

El gol llegó a los 106 minutos. Centro de Nico Williams, aparición de Ferran Torres y definición para romper el cero. Un grito que quedará grabado en la historia del fútbol español.

Con este triunfo, España vuelve a tocar el cielo del fútbol mundial 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010 y suma su segunda estrella. Argentina, vigente campeona desde Qatar 2022, no pudo defender la corona pese a una campaña extraordinaria.

 

 

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