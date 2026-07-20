Tato Márquez: ‘La Selección dejó un legado que trasciende el resultado’

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La edición de este lunes de “La Pelota nos Une” dejó un análisis profundo que trascendió lo estrictamente futbolístico. En un intercambio de opiniones se repasó la actuación de la Selección Argentina en la final mundialista, reconociendo el gran nivel mostrado por España, pero también destacando el enorme recorrido realizado por el conjunto nacional durante todo el certamen.

Uno de los primeros conceptos abordados fue el dominio ejercido por el seleccionado español, que logró imponer su estilo de juego a partir de la posesión de la pelota. Esa superioridad obligó a Argentina a realizar un importante desgaste físico y mental, en un partido condicionado además por las lesiones sufridas durante el encuentro y el esfuerzo acumulado a lo largo de un campeonato de máxima exigencia.

No obstante, el análisis rápidamente dejó de lado el resultado para poner el acento en un proceso que, para los integrantes del programa, marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Se destacó el liderazgo de Lionel Scaloni, la consolidación de un grupo humano ejemplar y la identidad que recuperó la Selección, basada en el trabajo colectivo, la humildad y el compromiso con la camiseta.

Durante la conversación se remarcó que llegar nuevamente a una final mundialista no puede interpretarse como un fracaso. Por el contrario, se valoró que Argentina volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del mundo, ratificando la vigencia de un proyecto deportivo que supo construir una base sólida de jugadores y un estilo de juego reconocido internacionalmente.

Otro de los ejes centrales fue la reacción de la gente. A diferencia de otros momentos de la historia deportiva nacional, miles de argentinos decidieron salir a las plazas para agradecer el esfuerzo del plantel aun cuando el título no pudo quedarse en el país. Esa actitud fue interpretada como una muestra de madurez colectiva y de reconocimiento hacia quienes representaron al país con entrega durante todo el torneo.

Especialmente se destacó el protagonismo de niños y jóvenes, quienes participaron de los festejos y homenajes entendiendo que el verdadero valor estuvo en el camino recorrido y no únicamente en el resultado final. Ese comportamiento fue considerado una señal positiva para las nuevas generaciones y un mensaje que trasciende al deporte.

El programa también abrió un espacio para hablar sobre el futuro. Los panelistas coincidieron en que Argentina cuenta con una estructura de formación capaz de sostener este nivel competitivo y que el desafío será acompañar el inevitable recambio generacional sin perder la identidad construida en estos años. La aparición constante de nuevos talentos y la continuidad de un proyecto serio fueron señaladas como las principales fortalezas del fútbol argentino.

En otro tramo de la emisión se vinculó el deporte con la salud y las emociones. Se hizo referencia a la reciente charla sobre salud cardiovascular desarrollada en la ciudad, de la mano del médco Braian Cardinali Re y la mamá-deportista Ana Paula Carletti, resaltando cómo acontecimientos de semejante magnitud movilizan emocionalmente a millones de personas. El encuentro fue presentado como un ejemplo de la importancia de generar espacios de reflexión abiertos a la comunidad sobre el cuidado del corazón y el impacto que producen las emociones intensas.

Como cierre, el segmento dejó una reflexión que sintetizó el espíritu de la propuesta: el fútbol continúa siendo una herramienta capaz de unir personas, generar aprendizajes y transmitir valores. El respeto por el rival, la convivencia entre hinchas, el reconocimiento al esfuerzo y la importancia de sostener los procesos fueron algunas de las enseñanzas que, según se destacó, dejó esta Selección para el deporte y para toda la sociedad.

Así, una vez más, “La Pelota nos Une” confirmó que el análisis deportivo puede convertirse también en una oportunidad para pensar el presente, rescatar ejemplos positivos y fortalecer aquellos valores que el deporte ofrece como una verdadera escuela de vida.

Finalmente, el condutor del ciclo, Gustavo Tinetti, destacó el compromiso y elevado análisis del ciclo ante la Copa del Mundo, de Tato Márquez y Ruben Lucero -este ex-arbitro y comunicador deportivo, ausente en este programa por restar disfónivo – a quienes se le hizo pública gratitud por lo brindado a la audiencia.