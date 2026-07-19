Argentina y España definen al nuevo campeón del mundo

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La cuenta regresiva llegó a su fin. Argentina y España disputarán este domingo la final de la Copa del Mundo 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en un encuentro que enfrentará al vigente campeón del mundo con el campeón de Europa. (FIFA)

El equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió al partido decisivo luego de superar a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente dejó en el camino a Francia con un sólido triunfo por 2 a 0.

La expectativa es enorme por lo que podría representar el último Mundial de Lionel Messi, quien llega como una de las grandes figuras del certamen. Del otro lado estará una España que apuesta al control de la pelota, el juego asociado y el talento de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

Será una final inédita en la historia de los Mundiales entre ambas selecciones. Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que España intentará sumar la segunda estrella a su historia.

El encuentro se jugará este domingo desde las 16 (hora argentina) y concentrará la atención de millones de hinchas en todo el mundo, en un cierre que promete quedar en la historia del fútbol.