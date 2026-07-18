Argentina y España ya tienen camisetas confirmadas para la final del Mundial 2026: así saldrán a la cancha

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A poco más de dos días de la gran final del Mundial 2026, la FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán Argentina y España en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo, este domingo en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, saldrá al campo de juego con su camiseta titular celeste y blanca, acompañada por short y medias blancas, la misma combinación que utilizó en la histórica consagración frente a Francia en la final de Qatar 2022.

España, por su parte, también vestirá su uniforme principal: camiseta roja, pantalón azul y medias oscuras, en busca de conquistar el segundo título mundial de su historia tras el obtenido en Sudáfrica 2010.

En cuanto a los arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez volverá a lucir el tradicional buzo verde, el mismo color que utilizó en la recordada final ante Francia. Del otro lado, Unai Simón vestirá un uniforme completamente celeste. El arquero español llega con una destacada actuación en el torneo, ya que apenas recibió un gol en los siete partidos disputados, convertido por el belga Charles De Ketelaere en los cuartos de final.

La FIFA también confirmó que el encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vinčić, uno de los árbitros de mayor experiencia del fútbol europeo, quien dirigirá por primera vez una final de la Copa del Mundo.

El duelo entre Argentina y España tendrá además un antecedente mundialista. La única vez que ambos seleccionados se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Inglaterra 1966, cuando el conjunto argentino se impuso por 2 a 1 con dos goles de Luis Artime.

Con la indumentaria confirmada y el árbitro designado, solo resta la cuenta regresiva para una final que enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo y que definirá al campeón del Mundial 2026.