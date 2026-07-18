18 de julio: el mundo conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, símbolo de paz, reconciliación y libertad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 18 de julio, el mundo conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para homenajear el legado de quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la reconciliación entre los pueblos.

Nacido el 18 de julio de 1918, Mandela se convirtió en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Durante 67 años estuvo al servicio de la humanidad, primero como abogado defensor de los derechos civiles, luego como preso político durante 27 años por su lucha contra el apartheid y, finalmente, como el primer presidente democráticamente elegido de una Sudáfrica libre, liderando un histórico proceso de reconciliación nacional.

La ONU recuerda cada año esta fecha con un llamado a la acción ciudadana, invitando a personas de todo el mundo a realizar pequeños gestos solidarios en sus comunidades. La propuesta busca transmitir el mensaje de que cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir a construir un mundo mejor.

Como parte de las actividades de 2026, Naciones Unidas organiza una sesión plenaria especial en Nueva York, jornadas de voluntariado, un concierto conmemorativo, actividades virtuales y la difusión de la experiencia interactiva “The Long Walk: Choose the Legacy”, una plataforma educativa que permite recorrer diez momentos decisivos de la vida de Mandela y conocer los valores que guiaron cada una de sus decisiones.

Además, la organización impulsa la campaña Actúa Ahora, destinada a promover acciones individuales frente al cambio climático y el cuidado del medio ambiente, inspirada en una de las frases del líder sudafricano: “No debemos olvidar nunca que es nuestro deber proteger nuestro medio ambiente”.

Entre las celebraciones también se destaca la difusión de la banda sonora “Mandela Day: Finally Free”, que reúne canciones vinculadas con la liberación de Mandela en 1990, además de conciertos y actividades culturales que ponen en valor su legado.

Una de las frases más recordadas del expresidente sudafricano resume el espíritu de esta jornada:

“Lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen.”

— Nelson Mandela

El Día Internacional de Nelson Mandela busca mantener vivo el ejemplo de un hombre que transformó el sufrimiento en esperanza y demostró que el diálogo, el perdón y la solidaridad son herramientas fundamentales para construir sociedades más justas e inclusivas. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo a trabajar por la paz, la igualdad y la dignidad humana.