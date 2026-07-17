“Corazón y Deporte”: un llamado a prevenir para salvar vidas desde la actividad física

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La salud y el deporte se encontraron este viernes en el salón de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, donde se desarrolló la charla “Corazón y Deporte”, una iniciativa destinada a promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la realización de controles médicos oportunos y la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), herramientas fundamentales para actuar frente a emergencias.

La actividad reunió al cardiólogo Dr. Braian Cardinali Re, impulsor del contenido científico de la jornada; a la docente y deportista Ana Paula Carletti, quien promovió el encuentro a partir de una experiencia familiar.

Además, expresaron a Cadena Nueve, el integrante de la comisión directiva del Club Deportivo San Agustín, Lisandro Torres; y al director técnico Tato Márquez, su coincidencia en la necesidad de transformar la prevención en una política permanente dentro de las instituciones deportivas.

Durante la presentación, el Dr. Cardinali Re explicó que las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de mortalidad, aunque gran parte de ellas pueden prevenirse mediante hábitos saludables, controles médicos periódicos y actividad física realizada bajo supervisión profesional. Asimismo, destacó la importancia de reconocer los factores de riesgo, conocer los límites del ejercicio y estar preparados para actuar ante episodios de muerte súbita, una situación poco frecuente pero de enorme impacto cuando ocurre.

El especialista también puso en valor la difusión de las maniobras de RCP y recordó que la capacitación continua resulta determinante para responder con eficacia en los primeros minutos de una emergencia, cuando una intervención rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En ese sentido, remarcó que el aprendizaje de estas técnicas debería extenderse a clubes, escuelas y espacios comunitarios.

Por su parte, Ana Paula Carletti relató que la iniciativa nació luego de que un control médico de rutina detectara una alteración cardíaca en uno de sus hijos antes de una intervención quirúrgica menor. A partir de esa experiencia decidió impulsar una campaña de concientización para que más familias comprendan la importancia de los estudios preventivos, especialmente en niños y adolescentes que practican deportes. “Hacer deporte responsablemente también implica cuidar la salud”, expresó.

Desde el Club Deportivo San Agustín, Lisandro Torres destacó el acompañamiento institucional a la propuesta y sostuvo que los clubes tienen la responsabilidad de promover ámbitos seguros para quienes desarrollan actividades deportivas. Señaló que la prevención debe convertirse en un compromiso compartido entre dirigentes, entrenadores, familias y organismos públicos.

En la misma línea, Tato Márquez afirmó que el desafío será dar continuidad a estas acciones para que no se reduzcan a una única jornada. Consideró prioritario que cada institución deportiva cuente con personas capacitadas en RCP y que todos los chicos que practican deporte puedan acceder, como mínimo, a una evaluación médica básica antes de iniciar la actividad física.

Con una importante convocatoria de dirigentes deportivos, profesores, familias y vecinos, la jornada dejó un mensaje claro: el deporte es sinónimo de salud cuando va acompañado de prevención, controles médicos y educación. Una propuesta que apunta a generar conciencia y fortalecer una cultura del cuidado para proteger la vida dentro y fuera de las canchas.