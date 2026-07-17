ABSA detectó inconvenientes en el ingreso de agua cruda y pide restringir el consumo en Carlos Casares, French y Pehuajó

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Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que se detectaron inconvenientes en el ingreso de agua cruda a la Planta Potabilizadora de Carlos Casares, situación que repercute en la prestación del servicio de agua potable en esa ciudad y también en las localidades de French y Pehuajó.

Según precisó la empresa, la dificultad se registra en el abastecimiento proveniente de los acueductos Moctezuma y Nueve de Julio, por lo que equipos operativos realizan recorridas a lo largo de ambas trazas y en la zona de las perforaciones que alimentan el sistema para identificar el origen del inconveniente.

Mientras se desarrollan las tareas de inspección y diagnóstico, ABSA solicitó a los usuarios de Carlos Casares, French y Pehuajó que limiten el consumo de agua de red, priorizando únicamente los usos esenciales y evitando actividades que impliquen un gasto innecesario del recurso.

La empresa indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación una vez que se determine la causa de la afectación y se normalice el servicio.

Ante cualquier consulta o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de Asistencia Técnica de ABSA a través de la línea gratuita 0800-999-2272 o mediante sus canales oficiales en redes sociales.