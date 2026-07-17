Provincia y Municipio supervisaron obras en caminos rurales y proyectan nuevas mejoras para Naón

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El partido de Nueve de Julio recibió la visita del director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Jonatan Sánchez Sosa, quien fue recibido por la intendenta María José Gentile y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, para realizar una recorrida por diferentes frentes de obra vinculados al mejoramiento de la red vial rural.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales que impulsa el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa orientada a optimizar la transitabilidad y prevenir inconvenientes ante la llegada de períodos de intensas precipitaciones.

Durante la recorrida, los funcionarios visitaron sectores de Dennehy, Fauzón, caminos vinculados a la Ruta Provincial 70, la zona de El Tejar y distintos canales donde se ejecutan tareas de limpieza para favorecer el escurrimiento del agua y preservar la infraestructura vial.

La agenda concluyó en la localidad de Naón, donde se analizaron los avances de las obras y las próximas etapas previstas para mejorar el acceso. En ese punto, se inspeccionó el acopio de piedra destinado a la tercera etapa del estabilizado del camino de ingreso a la localidad, una intervención considerada prioritaria para garantizar una circulación más segura durante todo el año.

Al término de la recorrida, Sánchez Sosa destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para sostener y recuperar la red de caminos rurales. En ese sentido, señaló que el Ministerio continúa destinando recursos específicos para estas tareas y remarcó la importancia de recorrer cada obra para conocer en el territorio las necesidades y verificar el avance de los trabajos.

Por su parte, la intendenta María José Gentile valoró la presencia de las autoridades provinciales y señaló que la jornada permitió evaluar el estado de las obras en ejecución, además de avanzar en nuevos proyectos que mejoren la conectividad de las localidades rurales, especialmente en Naón.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de encuentros fortalece la articulación con la Provincia y permite coordinar acciones para mejorar la infraestructura rural, beneficiando tanto a los productores agropecuarios como a los vecinos que utilizan diariamente la red de caminos del distrito.