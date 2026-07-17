Con una muestra de proyectos, la Universidad Popular cerró el primer cuatrimestre del curso “Aprendiendo a Emprender”

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La Universidad Popular de Nueve de Julio llevó adelante el cierre del primer cuatrimestre del curso gratuito “Aprendiendo a Emprender”, mediante una muestra en la que los alumnos expusieron los proyectos y emprendimientos que vienen desarrollando a lo largo de la capacitación.

La actividad contó con la presencia de la intendenta municipal, María José Gentile, quien recorrió los distintos stands, dialogó con los emprendedores e interiorizó sobre las iniciativas presentadas, acompañando el trabajo realizado durante estos primeros meses del año.

Durante la jornada pudieron conocerse propuestas vinculadas a la pastelería, artesanías, reventa y otros rubros, reflejando la diversidad de ideas que impulsan quienes participan del programa de formación. Cada emprendimiento permitió mostrar el avance alcanzado a partir de los conocimientos incorporados en el curso.

Además de la exhibición de los proyectos, el encuentro se convirtió en un espacio de networking, donde los participantes intercambiaron experiencias, establecieron nuevos contactos y pusieron en práctica herramientas de vinculación, comunicación y desarrollo comercial adquiridas durante la capacitación.

Desde la Universidad Popular destacaron el compromiso y la dedicación de los alumnos, así como el crecimiento evidenciado en esta primera etapa del año. En ese sentido, remarcaron que el objetivo del curso es brindar herramientas concretas para fortalecer el desarrollo de emprendimientos locales y fomentar nuevas oportunidades de crecimiento.

Como próxima instancia, los participantes avanzarán en la presentación formal de sus proyectos, que competirán por el Premio Mariel Neira, una iniciativa de la Universidad Popular destinada a reconocer e impulsar las propuestas emprendedoras surgidas en el ámbito de la institución.