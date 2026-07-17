Vecinos de El Provincial reclamaron medidas urgentes por la inseguridad y exigieron presencia policial permanente

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La creciente preocupación por la inseguridad en la localidad de El Provincial volvió a instalarse en la agenda pública luego de la participación de vecinos en la última sesión del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, donde se presentaron proyectos vinculados a la problemática.

En diálogo con Cadena Nueve, la presidenta de la Sociedad de Fomento de El Provincial, Anabela Montaldo, y la abogada Georgina González Frea, integrante del grupo de vecinos, señalaron que desde hace más de cuatro años vienen realizando reclamos formales sin obtener respuestas concretas.

Montaldo recordó que la Sociedad de Fomento inició las gestiones en 2021 solicitando la instalación de cámaras de seguridad, un destacamento en condiciones y, principalmente, la presencia permanente de personal policial.

“Venimos reclamando formalmente desde 2021. Pedimos cámaras, seguridad y un policía permanente en el pueblo, pero no hemos tenido respuestas”, afirmó.

Un intento de robo que encendió la alarma

Según explicó la dirigente, la preocupación se profundizó tras un episodio reciente en el que cinco personas habrían estado planificando un robo en la localidad.

Gracias a las cámaras particulares de un vecino, la situación pudo ser advertida a tiempo y, mediante un grupo de WhatsApp vecinal, los habitantes se organizaron para alertarse mutuamente y recorrer las calles hasta la llegada de la Policía.

“La policía fue convocada, pero no llegó de inmediato. Fueron los propios vecinos quienes tuvieron que actuar para evitar el hecho”, relató.

Ese episodio motivó una reunión abierta en el Club El Provincial, a la que fueron convocadas autoridades municipales y responsables del área de Seguridad. Sin embargo, según indicaron, el encuentro fue cancelado apenas dos horas antes por la ausencia de los funcionarios.

“No queremos medidas parche”

Por su parte, Georgina González Frea sostuvo que la participación de los vecinos en el Concejo Deliberante fue consecuencia de la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“El pueblo tuvo que hacerse escuchar porque los reclamos vienen desde hace mucho tiempo. No queremos medidas parche; necesitamos soluciones reales”, expresó.

La abogada remarcó que El Provincial no cuenta con personal policial permanente y que, ante un hecho de inseguridad, la respuesta puede demorar entre 40 minutos y una hora.

Además, explicó que la Patrulla Rural y la Policía Vial muchas veces no intervienen porque la jurisdicción no les corresponde.

“Hoy existe una sensación de desamparo muy grande. Si ocurre un hecho de inseguridad, los vecinos quedan solos durante mucho tiempo”, sostuvo.

Proponen recuperar el destacamento policial

Entre las propuestas presentadas, los vecinos plantearon la recuperación del antiguo destacamento policial, actualmente abandonado.

Incluso ofrecieron colaborar con mano de obra para reacondicionarlo si el Municipio aporta los materiales necesarios.

“La comunidad está dispuesta a trabajar junto con las autoridades. Lo importante es contar nuevamente con una base policial permanente”, señaló González Frea.

Un pueblo que crece

Las representantes de la comunidad destacaron que El Provincial atraviesa un importante crecimiento poblacional.

Indicaron que cada vez más familias eligen radicarse en la localidad y que ese crecimiento puede observarse en la matrícula escolar, la actividad del centro de salud y el constante ingreso de materiales para nuevas construcciones.

“El pueblo se expandió muchísimo y sigue creciendo. Cada vez llegan más vecinos, especialmente personas que deciden vivir de manera permanente”, explicaron.

Frente a este escenario, consideran indispensable reforzar la infraestructura de seguridad para acompañar ese desarrollo.

Otros reclamos pendientes

Además de la seguridad, Montaldo aprovechó la entrevista para mencionar otras demandas que aún esperan respuesta.

Entre ellas recordó que, con fondos recaudados durante el aniversario de la localidad celebrado en noviembre de 2025, la Sociedad de Fomento adquirió juegos infantiles para la plaza de Colonia San Rafael.

Los juegos ya fueron comprados y trasladados al pueblo gracias al aporte de vecinos, pero continúan guardados porque todavía no fueron instalados.

“Lo único que le pedimos al Municipio fue la colocación de los juegos. Pasaron varios meses y todavía seguimos esperando”, manifestó.

También reclamó mejoras en los accesos al pueblo, especialmente en la intersección de la Ruta Provincial 65 y la Ruta Provincial 70 (ex C-60), donde consideran necesario avanzar en obras que acompañen el crecimiento del tránsito.

Un reclamo que continuará

Tanto Montaldo como González Frea coincidieron en que el reclamo continuará hasta obtener respuestas concretas.

“Elegimos vivir en El Provincial por su tranquilidad y por la calidad de su comunidad. Lo único que pedimos es que esa tranquilidad pueda preservarse con medidas reales de seguridad”, concluyeron.