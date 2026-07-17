Banco Provincia lanza un plan refinanciación de deudas para empresas con la tasa más baja del mercado

En un contexto económico que afecta el consumo, dificulta la producción y profundiza los problemas financieros de miles de empresas, la banca pública bonaerense puso en marcha una nueva propuesta de refinanciación de deudas comerciales para empresas, con tasas preferenciales para las PyMEs.
La propuesta ofrece un plazo de hasta 36 cuotas y un interés elaborado a partir de la tasa Tamar más un spread que va de 6 a 9 puntos porcentuales para los casos de mora temprana, y de 1 a 4 puntos porcentuales para las refinanciaciones en mora tardía (mayores a 90 días).
La nueva propuesta contempla una bonificación de hasta tres puntos porcentuales sobre la tasa aplicable a las refinanciaciones comerciales para pymes, llevando la tasa nominal anual (TNA) al 25,7% para operaciones de hasta 36 meses de plazo. Según el análisis comparativo, la tasa resulta inferior a las actualmente ofrecidas por otras entidades financieras para operaciones similares, que se ubican en torno al 28,2% y 28,3%.
La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para acompañar al sector productivo bonaerense y brindar herramientas concretas que permitan preservar el empleo y la actividad económica.
“Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, expresó el gobernador Axel Kicillof al anunciar la iniciativa a través de su cuenta de X. Y agregó: “Luego de acompañar a las familias afectadas por el sobreendeudamiento, redoblamos el esfuerzo para sostener al entramado productivo bonaerense. Defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina”.
Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, explicó: “La adecuación de las condiciones financieras surge de una revisión integral de los esquemas de refinanciación vigentes, con el objetivo de mejorar el acceso a herramientas de recuperación para las empresas que atraviesan dificultades de pago. La propuesta contempla una nueva metodología de cálculo de tasas que reduce significativamente el costo financiero en comparación con las condiciones que teníamos vigentes hasta el momento y las que ofrecen los demás bancos”.
Con esta iniciativa, la entidad busca brindar alivio financiero a las empresas, favorecer la continuidad de proyectos productivos y contribuir al sostenimiento del entramado económico bonaerense.
“Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, expresó el gobernador Axel Kicillof al anunciar la iniciativa a través de su cuenta de X. Y agregó: “Luego de acompañar a las familias afectadas por el sobreendeudamiento, redoblamos el esfuerzo para sostener al entramado productivo bonaerense. Defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina”.
Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, explicó: “La adecuación de las condiciones financieras surge de una revisión integral de los esquemas de refinanciación vigentes, con el objetivo de mejorar el acceso a herramientas de recuperación para las empresas que atraviesan dificultades de pago. La propuesta contempla una nueva metodología de cálculo de tasas que reduce significativamente el costo financiero en comparación con las condiciones que teníamos vigentes hasta el momento y las que ofrecen los demás bancos”.
Con esta iniciativa, la entidad busca brindar alivio financiero a las empresas, favorecer la continuidad de proyectos productivos y contribuir al sostenimiento del entramado económico bonaerense.
La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para acompañar al sector productivo bonaerense y brindar herramientas concretas que permitan preservar el empleo y la actividad económica.
“Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, expresó el gobernador Axel Kicillof al anunciar la iniciativa a través de su cuenta de X. Y agregó: “Luego de acompañar a las familias afectadas por el sobreendeudamiento, redoblamos el esfuerzo para sostener al entramado productivo bonaerense. Defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina”.
Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, explicó: “La adecuación de las condiciones financieras surge de una revisión integral de los esquemas de refinanciación vigentes, con el objetivo de mejorar el acceso a herramientas de recuperación para las empresas que atraviesan dificultades de pago. La propuesta contempla una nueva metodología de cálculo de tasas que reduce significativamente el costo financiero en comparación con las condiciones que teníamos vigentes hasta el momento y las que ofrecen los demás bancos”.
Con esta iniciativa, la entidad busca brindar alivio financiero a las empresas, favorecer la continuidad de proyectos productivos y contribuir al sostenimiento del entramado económico bonaerense.