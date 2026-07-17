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Viernes inestable en la Provincia de Buenos Aires: lluvias, tormentas y posible granizo

Las condiciones meteorológicas se mantienen inestables durante el fin de semana. Este viernes se esperan las tormentas más importantes, mientras que el sábado persistirán lluvias aisladas y el domingo solo habrá una baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche

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La Provincia de Buenos Aires tendrá un viernes marcado por lluvias y tormentas en gran parte del territorio provincial. Los fenómenos más intensos se concentrarán sobre el norte y la franja este, donde algunas tormentas podrían alcanzar intensidad local, con fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Para el sábado continuará la inestabilidad, aunque con menor intensidad. Se prevén lluvias y algunas tormentas aisladas, principalmente sobre el norte y el este bonaerense. En esta jornada no se esperan acumulados de lluvia significativos.

De cara al domingo, las condiciones tenderán a mejorar en la mayor parte de la provincia. Solo existe una baja probabilidad de lluvias aisladas sobre el norte bonaerense hacia el final de la noche, sin que se anticipen fenómenos de relevancia.

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