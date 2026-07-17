Viernes inestable en la Provincia de Buenos Aires: lluvias, tormentas y posible granizo

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La Provincia de Buenos Aires tendrá un viernes marcado por lluvias y tormentas en gran parte del territorio provincial. Los fenómenos más intensos se concentrarán sobre el norte y la franja este, donde algunas tormentas podrían alcanzar intensidad local, con fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Para el sábado continuará la inestabilidad, aunque con menor intensidad. Se prevén lluvias y algunas tormentas aisladas, principalmente sobre el norte y el este bonaerense. En esta jornada no se esperan acumulados de lluvia significativos.

De cara al domingo, las condiciones tenderán a mejorar en la mayor parte de la provincia. Solo existe una baja probabilidad de lluvias aisladas sobre el norte bonaerense hacia el final de la noche, sin que se anticipen fenómenos de relevancia.