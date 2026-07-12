El tiempo mejora en Nueve de Julio: tras las lloviznas regresa el sol y comienza un ascenso de la temperatura

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Después de varios días marcados por la nubosidad, la humedad y las lloviznas, este domingo 12 de julio comenzó con precipitaciones débiles en Nueve de Julio y una temperatura acorde al invierno. Sin embargo, con el correr de las horas las condiciones tenderán a estabilizarse, dando paso a una tarde con mejoras y algunos períodos de sol.

El Servicio Meteorológico prevé para este domingo una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 11°C. Si bien la mañana estará acompañada por lloviznas y abundante nubosidad, hacia la tarde disminuirá la cobertura nubosa y el tiempo se presentará más estable.

La buena noticia es que el frío intenso tendrá una duración limitada. Durante el lunes persistirá el ambiente invernal, con una mínima de apenas 2°C y una máxima de 15°C, aunque ya con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

A partir del martes comenzará un cambio en la circulación del viento, predominando el sector norte. Este fenómeno permitirá el ingreso de aire más templado sobre el centro del país y favorecerá un sostenido aumento de las temperaturas.

Las proyecciones indican que las tardes volverán a sentirse agradables durante la segunda mitad de la semana. Incluso, en gran parte de la franja central del país, las máximas volverán a superar los 20°C en los próximos días. En Nueve de Julio, si bien los registros previstos hasta el sábado se ubican entre 18°C y 19°C, la tendencia continúa siendo ascendente y no se descarta que durante el próximo fin de semana o en los primeros días de la semana siguiente también se superen los 20°C.

Pronóstico para Nueve de Julio

Domingo 12 de julio

Mínima: 4°

Máxima: 11°

Mañana con lloviznas débiles. Mejorando durante la tarde con disminución de la nubosidad.

Lunes 13

Mínima: 2°

Máxima: 15°

Cielo parcialmente soleado. Muy frío al amanecer y agradable por la tarde.

Martes 14

Mínima: 7°

Máxima: 17°

Tiempo estable y mayor presencia de sol. Comienza el ascenso térmico.

Miércoles 15

Mínima: 8°

Máxima: 18°

Buen tiempo, cielo parcialmente despejado y temperaturas en aumento.

Jueves 16

Mínima: 11°

Máxima: 18°

Jornada estable, con mañanas frescas y tardes agradables.

Viernes 17

Mínima: 15°

Máxima: 19°

Ambiente templado y cielo con nubosidad variable. Sin lluvias.

Sábado 18

Mínima: 12°

Máxima: 18°

Continúa el tiempo estable con buenas condiciones y temperaturas agradables durante la tarde.

Todo indica que el invierno dará una breve tregua. Tras un comienzo de semana frío, el ingreso de aire templado permitirá disfrutar de varios días consecutivos con tiempo estable, abundante presencia de sol y temperaturas cada vez más agradables. Las primeras tardes con registros superiores a los 20° podrían llegar durante el próximo fin de semana o en los primeros días de la semana siguiente, si las actuales proyecciones se mantienen.