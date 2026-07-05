Domingo con lloviznas y frío intenso en Nueve de Julio: el aire polar seguirá dominando toda la semana

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Nueve de Julio atraviesa un fin de semana plenamente invernal. Para este domingo se espera una jornada con cielo mayormente cubierto, ambiente muy frío y probabilidad de lloviznas, con una temperatura mínima de 3° y una máxima de apenas 8°.

Las precipitaciones previstas serán débiles y forman parte del único sector del país donde podrían registrarse lluvias durante la jornada, concentradas sobre distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Los acumulados serán bajos, en general inferiores a los 5 milímetros.

A partir del lunes continuará predominando una masa de aire de origen polar que mantendrá temperaturas por debajo de los valores normales para esta época del año. En Nueve de Julio, la mínima descenderá hasta los 0° y la máxima alcanzará los 11°, favoreciendo la formación de heladas durante las primeras horas del día.

El resto de la semana mantendrá condiciones estables y muy frías, aunque con un leve ascenso de las temperaturas máximas. El pronóstico indica para el martes una mínima de 0° y una máxima de 16°; el miércoles se esperan 2° de mínima y 16° de máxima; el jueves, 1° y 15°; el viernes, 5° y 13°; mientras que el sábado las temperaturas oscilarán entre los 3° y los 11°.

A nivel nacional, el aire polar continuará dominando las condiciones meteorológicas durante el inicio de la semana, con registros entre 3° y 6° por debajo de los promedios habituales de julio en gran parte del centro y norte argentino. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la recomendación de extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas, especialmente en las zonas donde las heladas se repetirán durante varias jornadas consecutivas.

Mientras tanto, las nevadas volverán a presentarse sobre la cordillera patagónica, aportando nieve a una región que atraviesa un invierno con importante déficit de acumulación. En contraste, el resto del país continuará bajo condiciones de tiempo estable, aire frío y escasa humedad.

Para el sector agropecuario, la continuidad del tiempo seco favorecerá las tareas de invierno, ya que no se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días, salvo las débiles lloviznas previstas para este domingo sobre algunos sectores bonaerenses.

Si lo deseas, también puedo adaptarlo al estilo de un diario local o portal de noticias, con un enfoque más periodístico y un título más atractivo.