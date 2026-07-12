Otro triunfo argentino de la mano de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Selección Argentina consiguió una victoria de gran jerarquía al imponerse por 3 a 1 sobre Suiza, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial y mantener intacto el sueño de conquistar un nuevo título.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró personalidad desde el inicio del encuentro y logró abrir el marcador gracias a Alexis Mac Allister, quien definió con precisión para darle tranquilidad al equipo nacional.

En el complemento, Julián Álvarez amplió la diferencia tras una destacada acción colectiva, mientras que Lautaro Martínez selló el triunfo con el tercer tanto argentino. Suiza descontó sobre el final, aunque nunca logró comprometer seriamente la clasificación albiceleste.

Con esta victoria, Argentina aseguró su lugar en las semifinales, donde buscará un nuevo triunfo para acceder a la gran final del campeonato. El equipo volvió a demostrar solidez colectiva, jerarquía individual y el carácter necesario para afrontar las instancias decisivas del torneo, ilusionando a millones de argentinos con la posibilidad de defender con éxito la corona mundial.