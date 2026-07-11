El Concejo Deliberante de Bragado rechazó los nuevos peajes en la Ruta 5 y reclamó la reactivación de la Autovía

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El Concejo Deliberante de Bragado aprobó la Resolución N° 3102/26, mediante la cual el cuerpo manifestó su rechazo a la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que adjudica la concesión del denominado “Tramo Pampa” de la Ruta Nacional 5 sin incluir la construcción de la esperada Autovía 5.

La resolución sostiene que el nuevo esquema de concesión, otorgado por un plazo de 20 años a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), contempla únicamente tareas de administración, mantenimiento, reparación y explotación del corredor vial, habilitando además el cobro de peajes, pero sin avanzar con las obras de transformación de la ruta en autovía.

Entre los argumentos aprobados por el Concejo se señala que el pliego solo prevé trabajos de repavimentación y mejoras en un tramo de 47,4 kilómetros entre Trenque Lauquen y Pellegrini, dejando de lado las obras estructurales que permitan mejorar la seguridad vial en toda la traza.

También se cuestiona la incorporación de dos nuevas estaciones de peaje: una en Gorostiaga, ubicada en el kilómetro 117 entre Suipacha y Chivilcoy, y otra en Lonquimay, en la provincia de La Pampa. Ambas se sumarán a las ya existentes en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.

En los fundamentos de la resolución se advierte que la Ruta Nacional 5 continúa siendo una de las más peligrosas de la región pampeana. En ese sentido, se citan datos de la Fundación Estrellas Amarillas, que indican que el 92% de las muertes viales registradas en esa traza se producen por choques frontales, una problemática vinculada a la ausencia de una autovía y a las características actuales de la calzada.

Asimismo, el Concejo expresó que resulta contradictorio avanzar con un esquema que amplía el cobro de peajes mientras permanecen paralizadas las obras para convertir la Ruta 5 en autovía, una demanda histórica de vecinos, usuarios y organizaciones como Autovía 5 Ya, que desde hace años reclaman la ejecución de una obra considerada clave para reducir la siniestralidad.

La resolución también recuerda que el Estado nacional recauda fondos específicos destinados a infraestructura vial a través de los impuestos sobre los combustibles, por lo que sostiene que esos recursos deberían priorizar la concreción de obras como la Autovía 5.

Finalmente, el Concejo Deliberante resolvió comunicar el contenido de la resolución a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Economía y a los concejos deliberantes de los municipios atravesados por la Ruta Nacional 5, con el propósito de fortalecer el reclamo conjunto para que se retomen las obras y se garantice una infraestructura vial acorde a la importancia estratégica del corredor.