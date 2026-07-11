Carlos Cappelletti celebra sus 80 años: referente de los ‘Madrugadores del 9’ y promotor de la oración que trasciemde fronteras

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El médico veterinario jubilado Carlos Cappelletti celebra este sábado sus 80 años, rodeado del cariño de su esposa Cristina, sus seis hijos, sus 13 nietos y una extensa red de amigos que, desde distintos puntos de Argentina y América Latina, le hacen llegar saludos y mensajes de gratitud.

Su cumpleaños encuentra un significado especial al coincidir con el Día Mundial de la Población, una fecha que pone en valor el crecimiento de las comunidades y de las familias, un aspecto que Cappelletti hizo propio al formar una numerosa familia y transmitir valores de fe, trabajo y compromiso.

Reconocido durante décadas por su labor como médico veterinario y por su permanente vinculación con el sector rural, en los últimos años su figura quedó estrechamente ligada a la Corriente de Vida Madrugadores del 9, de la que fue uno de sus principales impulsores desde su nacimiento en Nueve de Julio, el 27 de septiembre de 2014.

Desde entonces, cada catorce días, los sábados a las 7 de la mañana, el grupo se reúne para compartir un tiempo de oración y reflexión, una iniciativa que Cappelletti abrazó con convicción y entusiasmo, convirtiéndose en uno de sus principales promotores.

Su compromiso trascendió las fronteras del distrito. A partir de su testimonio y dedicación, alentó la creación de 35 grupos de Madrugadores en distintos puntos del país y fue un permanente movilizador de los Encuentros Nacionales de Madrugadores, fortaleciendo una corriente espiritual que hoy reúne a miles de hombres.

En el marco de este nuevo aniversario de vida, los saludos llegaron desde diversos países donde la corriente también está presente. Amigos y hermanos de oración de Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, Puerto Rico y distintos lugares de Argentina, entre otros, expresaron su reconocimiento y afecto hacia quien consideran un referente por su sencillez, perseverancia y capacidad de convocatoria.

Quienes lo conocen destacan que, al arribar a su novena década de vida, conserva intactas las cualidades que siempre lo distinguieron: dinamismo, alegría, espíritu juvenil y un entusiasmo contagioso que sigue motivando a nuevas generaciones a vivir la fe desde el encuentro, la oración y el servicio.

En ocasión de sus 80 años, también fueron recordados algunos de los rasgos que mejor describen su personalidad: creador de una familia numerosa, trabajador incansable, ejemplo de servicio, orientador, líder sereno, hombre de profunda fe y perseverancia, inspirador de quienes comparten su camino y un verdadero pionero de los Madrugadores del 9.

Hoy, mientras celebra junto a su familia y amigos, Carlos Cappelletti recibe el reconocimiento de una comunidad que lo vio sembrar con humildad y constancia, y cuyos frutos hoy se multiplican en decenas de grupos de oración dentro y fuera del país, dejando una huella que trasciende generaciones.