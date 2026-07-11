Más de 35 varones participaron del rezo del Rosario de Madrugadores en la Catedral

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En una nueva convocatoria de la Corriente de Oración Madrugadores del 9, más de 35 varones se reunieron en la Catedral Santo Domingo de Guzmán de Nueve de Julio para rezar el Santo Rosario

El encuentro, realizado desde las 7 de la mañana, forma parte de las actividades habituales de este movimiento de espiritualidad masculina, que invita a comenzar el día con la oración, el encuentro fraterno y el compromiso de vivir la fe en la vida cotidiana.

La convocatoria volvió a mostrar un sostenido crecimiento en la participación, con más de 35 hombres que compartieron este momento de recogimiento y reflexión, fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza a la Corriente de Oración Madrugadores.

Desde la organización destacaron la importancia de perseverar en estos espacios de oración, abiertos a todos los varones que deseen sumarse, reafirmando el propósito de llevar el mensaje del Evangelio a la familia, el trabajo y la comunidad.

El rezo del Rosario en la Catedral de Nueve de Julio constituye una expresión de fe que, mes a mes, continúa convocando a nuevos participantes y consolidando este movimiento en la ciudad.