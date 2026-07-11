Cadena Nueve despide con pesar al periodista Rodolfo Pousá, histórico compañero de Gustavo Tinetti

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El periodismo nacional despide a Rodolfo ´Rolo’ Pousá, quien falleció este viernes a los 82 años. Con una trayectoria de más de cinco décadas en los medios, dejó su sello como conductor, productor, analista internacional y corresponsal, siendo una de las voces más respetadas de la televisión nacional, décadas atras.

Para Cadena Nueve, la noticia tiene además un profundo significado afectivo. Pousá fue compañero de Gustavo Tinetti en uno de los ciclos periodísticos más emblemáticos de la televisión argentina: “Buenas Noches Argentina”, programa que durante la década del ’80 reunió a un equipo de periodistas de primer nivel y se convirtió en un verdadero referente de la información televisiva.

En ese espacio, Pousá se desempeñaba como analista internacional y compartía la conducción con Sergio Villarruel, mientras que Gustavo Tinetti integraba aquel destacado grupo de profesionales que marcó una época por su calidad periodística, rigor informativo y credibilidad.

Aquellos años de trabajo forjaron una amistad que trascendió las cámaras. Gustavo Tinetti y Rodolfo Pousá continuaron viéndose y manteniendo una relación de afecto y respeto mutuo a lo largo del tiempo, recordando siempre aquellos años de intenso trabajo y vocación periodística.

Pousá había iniciado su carrera en 1971 y trabajó tanto delante como detrás de las cámaras. Fue conductor de noticieros en Canal 13, el viejo Canal 11 y América, además de desempeñarse como corresponsal para distintos medios internacionales, construyendo una reconocida trayectoria dentro del periodismo argentino.

Hoy, desde Cadena Nueve, acompañamos a su familia, amigos y colegas en este difícil momento y recordamos a Rodolfo Pousá con el respeto que merece un profesional que hizo de la información un compromiso permanente y que compartió parte de su historia con quien años más tarde daría vida a este medio de comunicación.

Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron con él el ejercicio del periodismo y de quienes valoran una época en la que la televisión argentina contaba con equipos de excelencia y profesionales de enorme jerarquía.