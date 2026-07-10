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La AFA emocionó a todos con un homenaje a René Favaloro tras la histórica remontada de Argentina

Luego del agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina difundió un conmovedor video que entrelaza imágenes del partido con reflexiones de René Favaloro. El spot pone en valor el corazón, el trabajo en equipo y la épica de una clasificación inolvidable

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo video para homenajear a René Favaloro luego de la agónica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El material audiovisual, difundido a través de las redes oficiales del seleccionado, intercala imágenes de la histórica remontada con declaraciones del reconocido médico argentino, creador de la técnica del bypass coronario con utilización de la vena safena magna.

El spot comienza con una frase que resume el espíritu de la producción: “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”, estableciendo un paralelismo entre la obra de Favaloro y un encuentro que mantuvo en vilo a millones de hinchas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió una clasificación memorable al imponerse por 3-2 después de estar dos goles abajo hasta los 33 minutos del segundo tiempo. La reacción albiceleste llegó gracias a los tantos de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento para sellar una remontada histórica.

A lo largo del video, las imágenes del partido se complementan con distintos testimonios de Favaloro. Durante los momentos más difíciles del encuentro, cuando Egipto dominaba el marcador, se escuchan sus reflexiones sobre el sufrimiento y el funcionamiento del corazón, generando un fuerte impacto emocional.

Con el inicio de la remontada argentina, el mensaje cambia de tono. “Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”, expresa el médico mientras las imágenes muestran la reacción del conjunto nacional, reforzando uno de los valores que caracterizan al ciclo de Scaloni.

El cierre del homenaje acompaña la emoción de Messi y del entrenador argentino tras el pitazo final. Mientras los futbolistas celebran la clasificación, la voz de Favaloro concluye con una frase cargada de sentimiento: “Deben entender que yo estoy profundamente emocionado”.

La producción fue ampliamente celebrada por los hinchas en las redes sociales, donde destacaron la sensibilidad del homenaje y la manera en que la AFA vinculó la figura de uno de los argentinos más admirados del mundo con una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia de la Selección.

Tras la clasificación, Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final con el objetivo de meterse, por segunda Copa del Mundo consecutiva, entre los cuatro mejores del certamen. El emotivo tributo a Favaloro se convirtió, además, en un símbolo del espíritu colectivo y la resiliencia que llevaron al seleccionado a protagonizar una de las remontadas más recordadas de su historia mundialista.

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