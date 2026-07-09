Club de Leones de Nueve de Julio renovó sus autoridades en un acto que reafirmó seis décadas de servicio a la comunidad

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El Club de Leones de Nueve de Julio llevó adelante el acto de renovación de autoridades para el período leonístico 2026-2027, en una ceremonia realizada en el salón de su sede de calle Ramón N. Poratti 1169, en el marco de las actividades conmemorativas por el 60° aniversario de la institución. Marta Brizzi será la preesidente durante el período 2026/2027.

El encuentro reunió a autoridades leonísticas de distintos niveles, representantes de clubes de la región, socios, familiares, invitados especiales y autoridades municipales, entre ellas la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quien acompañó el acto y brindó un mensaje de reconocimiento hacia la labor que desarrolla la entidad.

Tras la ceremonia protocolar, la presidenta saliente, Nancy Sosa, realizó un balance de su gestión, destacando el compromiso de toda la comisión directiva y de los socios que hicieron posible concretar numerosas acciones de servicio durante el último año.

Posteriormente, en su carácter de secretaria del período que finalizó, Marta Brizzi fue la encargada de leer la memoria institucional, repasando una extensa agenda de actividades que reflejó el permanente trabajo del Club de Leones en beneficio de la comunidad.

Entre las principales acciones mencionó las campañas de prevención y detección temprana de problemas visuales en establecimientos educativos urbanos y rurales, que permitieron controlar la visión de más de mil niños y concretar la entrega de 131 pares de anteojos a personas de escasos recursos. También destacó las campañas vinculadas a la diabetes, la promoción de hábitos saludables, la donación de ropa, alimentos y elementos ortopédicos, el acompañamiento a familias con niños en tratamiento médico, la entrega de materiales educativos a distintas escuelas y el fortalecimiento del tradicional Banco Ortopédico.

Asimismo, recordó que durante el período se adquirió un moderno ecógrafo destinado al Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Julio de Vedia, una de las inversiones más importantes realizadas por la institución gracias a los fondos obtenidos mediante la tradicional Rifa de la Casa, principal herramienta solidaria del Club de Leones.

Otro de los aportes destacados fue la donación de cinco millones de pesos destinada a la Casita A.P.O. de La Plata, institución que brinda alojamiento a familias de niños que reciben tratamientos oncológicos, además de las múltiples acciones ambientales, educativas y comunitarias desarrolladas a lo largo del año.

Por su parte, el tesorero Rubén Ávila, quien fue ratificado en el cargo para un nuevo período, presentó el balance económico y financiero de la institución, destacando la transparencia de la administración y el cumplimiento de todas las obligaciones del club. También anticipó que la actual edición de la Rifa de la Casa ingresó en su etapa final y confirmó que ya comenzó la organización de la próxima edición, cuyos recursos permitirán continuar financiando obras para la comunidad.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el traspaso de atributos entre la presidenta saliente, Nancy Sosa, y la nueva titular de la institución, Marta Brizzi, quien asumió formalmente la conducción del Club de Leones de Nueve de Julio.

Al presentar a su equipo de trabajo, Brizzi confirmó que la nueva comisión estará integrada por Marcela Irusta como secretaria y Rubén Ávila como tesorero.

En su primer discurso como presidenta, Brizzi agradeció la confianza depositada por los socios y expresó que afronta esta responsabilidad “con humildad, entusiasmo y la convicción de que los mejores logros siempre se alcanzan en equipo”. Además, convocó a fortalecer el compañerismo, sumar nuevas voluntades de servicio, consolidar los proyectos que ya se encuentran en marcha y generar nuevas acciones que respondan a las necesidades de la comunidad.

También tuvo palabras de agradecimiento para quienes la acompañaron en su trayectoria dentro de la institución, especialmente para quienes impulsaron su ingreso al leonismo, y destacó el apoyo permanente de los integrantes del club y de su familia.

Durante el acto hizo uso de la palabra la intendenta María José Gentile, quien felicitó a la comisión saliente por el trabajo realizado y deseó éxitos a las nuevas autoridades. La jefa comunal resaltó el permanente compromiso del Club de Leones con la comunidad nuevejuliense y puso en valor el trabajo conjunto que la institución mantiene con el Municipio en distintas iniciativas solidarias y de promoción de la salud.

“Cada acción que emprende el Club de Leones tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y siempre encuentra al Municipio dispuesto a trabajar de manera articulada”, expresó Gentile, quien además definió a la entidad como “una tranquilidad para toda la comunidad” por su permanente predisposición para colaborar ante cada necesidad.

La ceremonia también incluyó el reconocimiento a socios por sus años de servicio dentro del leonismo, con la entrega de distinciones internacionales, destacándose el homenaje al socio fundador Roberto Vila por sus 60 años de trayectoria.

Con el cambio de autoridades, el Club de Leones de Nueve de Julio inició un nuevo período institucional reafirmando el legado construido a lo largo de seis décadas de historia y renovando su compromiso con el lema que guía al leonismo en todo el mundo: “Nosotros Servimos”.