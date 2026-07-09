El obispo Ariel Torrado Mosconi llamó a ser “sembradores de esperanza y cultivadores de la paz”

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En el marco de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, se celebró este jueves el tradicional Te Deum en la Catedral Santo Domingo de Guzmán, presidido por el obispo de Santo Domingo en Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien dejó un profundo mensaje centrado en la esperanza, el compromiso comunitario y la construcción del bien común.

El prelado lo resaltó ante la atenta mirada de la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile acompañada del presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín, el Secretario de Gobierno, Federico Aranda y el Presidente del Bloque PRO, César García.

Bajo el lema “Sembradores de esperanza y cultivadores de la paz”, el obispo invitó a los presentes a asumir un rol activo en la transformación de la sociedad, inspirándose en la reciente encíclica del papa León XIV Magnífica Humanidad. “La esperanza debe embarrarse las botas”, expresó, al señalar que no alcanza con los buenos deseos, sino que es necesario involucrarse en la realidad cotidiana para construir una comunidad más justa y fraterna.

Durante la celebración, de la que participaron autoridades municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, entidades intermedias y vecinos, el obispo sostuvo que la conmemoración de la Independencia debe ser una oportunidad para renovar el compromiso con el presente y el futuro del distrito.

La educación como semilla del futuro

Uno de los ejes principales de la homilía estuvo dedicado a la educación. Torrado Mosconi destacó el trabajo de docentes y comunidades educativas, tanto de establecimientos públicos como privados, y llamó a acompañar activamente a las escuelas.

“En las aulas de nuestro pueblo se siembra la dignidad del mañana”, afirmó, remarcando que sostener la educación significa brindar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en su lugar de origen y no deban abandonar la ciudad en busca de un futuro mejor.

El valor del diálogo y el reconocimiento a la salud

El obispo también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo, dejando de lado las divisiones y las descalificaciones. Señaló que una comunidad madura se construye desde el respeto y el cuidado mutuo.

En ese contexto expresó un especial reconocimiento al personal sanitario, médicos, enfermeros y trabajadores de la salud que diariamente sostienen el sistema sanitario local.

“También se hace patria cuidando el cuerpo y el alma del vecino”, manifestó, al destacar el compromiso silencioso de quienes trabajan en hospitales, centros de salud y hogares de ancianos.

Reconocimiento a bomberos y servidores públicos

En otro tramo de su mensaje, Torrado Mosconi resaltó el servicio desinteresado de los bomberos voluntarios, policías, empleados municipales y trabajadores de servicios esenciales.

Recordó que quienes acuden a una emergencia “no preguntan a quién están salvando”, sino que ponen su vocación al servicio de toda la comunidad, constituyendo un ejemplo concreto de solidaridad y entrega.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos del individualismo y convocó a fortalecer una cultura del cuidado recíproco y del servicio al prójimo.

“Un pueblo de tranqueras abiertas”

En el cierre de la homilía, el obispo recurrió a una imagen profundamente ligada al campo para sintetizar su mensaje.

Comparó la esperanza con la semilla que debe ser sembrada para dar fruto y afirmó que una comunidad no puede quedarse inmóvil, sino que debe comprometerse con el trabajo cotidiano en favor del bien común.

A todo esto, el obispo nuevejuliense impartió una bendición especial al personal del área de Salud, integrantes de la Guardia Urbana Municipal, efectivos de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y docentes, en reconocimiento a la tarea que desarrollan diariamente al servicio de la comunidad.

El acto concluyó con una emotiva interpretación del Himno Nacional Argentino en violín, a cargo del maestro Cristian Luzza, dando cierre al primer tramo de las actividades oficiales organizadas por la Municipalidad de Nueve de Julio para conmemorar el Día de la Independencia.

Finalmente pidió la bendición de Dios para todos quienes sostienen la vida del distrito y expresó su deseo de que Nueve de Julio continúe siendo “un pago de tranqueras abiertas, sembradores esperanzados y cultivadores responsables y generosos del bien común”.

La celebración religiosa se desarrolló en un clima de recogimiento y reflexión, constituyendo uno de los momentos centrales de los actos oficiales por el Día de la Independencia en la ciudad.

Mensaje Textual del Obispo Ariel Torrado Mosconi