El 9 de Julio merece unidad, no la profundización de la grieta

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El Día de la Independencia no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a una gestión determinada. Pertenece a todos los argentinos. Es la fecha que recuerda el momento en que una nación decidió construir un destino común, dejando de lado intereses sectoriales para priorizar un proyecto colectivo. Por eso, cada 9 de Julio debería ser una oportunidad para que la dirigencia transmita un mensaje de unidad, aun cuando existan profundas diferencias políticas.

La decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de rechazar la invitación para participar de la vigilia oficial en la Casa Histórica de Tucumán vuelve a mostrar una dirigencia atrapada en una lógica de confrontación permanente.

Nadie desconoce las tensiones que existen entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración nacional, ni tampoco los reclamos que la Provincia sostiene respecto del financiamiento y la obra pública. Son discusiones legítimas y forman parte del funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, precisamente porque esas diferencias existen es que las fechas patrias deberían convertirse en un espacio de encuentro institucional y no en un escenario más de la disputa política. Máxime cuando la invitación llegó de su par Tucumano.

Aceptar una invitación para conmemorar la Declaración de la Independencia no implica avalar la gestión del Presidente ni renunciar a las propias convicciones. Del mismo modo, compartir un acto oficial no significa abandonar los reclamos que cada provincia pueda tener frente al Gobierno nacional. Significa reconocer que hay símbolos, instituciones y fechas que trascienden la coyuntura política.

La democracia necesita debates firmes, oposición, oficialismo y control institucional.

Pero también necesita gestos.

La ciudadanía observa con preocupación cómo la grieta parece extenderse incluso a las conmemoraciones nacionales, cuando justamente esas jornadas deberían recordar aquello que une a los argentinos más allá de sus diferencias.

El Congreso de Tucumán reunió en 1816 a representantes de provincias con intereses, economías y miradas muy distintas. No pensaban igual en todo, pero comprendieron que había objetivos superiores que exigían acuerdos y presencia. Esa enseñanza mantiene plena vigencia más de dos siglos después.

Los dirigentes tienen la responsabilidad de administrar conflictos sin convertir cada instancia institucional en una pulseada política.

El Día de la Independencia debería ser una pausa en esa confrontación permanente, una oportunidad para mostrar respeto por la historia y por los valores republicanos que dieron origen al país.

La ausencia de un gobernador en un acto oficial puede parecer un hecho menor dentro de la dinámica política cotidiana. Sin embargo, cuando esa ausencia responde a diferencias partidarias en una fecha que simboliza la unidad nacional, el mensaje que recibe la sociedad es el de una dirigencia incapaz de encontrar puntos de encuentro incluso en aquello que pertenece a todos.

La Argentina necesita discutir sus problemas, resolver sus diferencias y defender los intereses de cada jurisdicción.

Pero también necesita reconstruir una cultura política donde las fechas patrias vuelvan a ser patrimonio común y no una extensión de la grieta.

Porque el 9 de Julio no debería convocar a la división, sino a recordar que la Nación nació del acuerdo entre quienes pensaban distinto, pero entendieron que había una causa mucho más grande que cualquier disputa circunstancial.