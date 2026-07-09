El país frente al suicidio

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Hay estadísticas que ocupan la primera plana y otras que, pese a describir una tragedia mucho mayor, permanecen casi ocultas. El suicidio pertenece a este último grupo. El debate público se concentra casi exclusivamente en la inseguridad o la inflación, mientras Argentina atraviesa una silenciosa emergencia social.

Las cifras son estremecedoras. En 2025 se registraron 5.209 suicidios, lo que equivale a 14 personas por día o un suicidio cada una hora y cuarenta minutos, con una tasa de 11,8 muertes por cada 100 mil habitantes, la más elevada desde que existen registros nacionales. Ese mismo año, los suicidios superaron en cantidad a los homicidios y a las muertes por accidentes de tránsito. Además, el 78,6 por ciento de las víctimas fueron varones, lo que confirma una tendencia que se mantiene desde hace décadas.

Lo más inquietante es la velocidad del deterioro. En 2019, antes de la pandemia, Argentina registraba 3.292 suicidios, una tasa de 7,3 por cada 100 mil habitantes y una frecuencia aproximada de un suicidio cada tres horas. En apenas seis años, el país pasó de 3.292 a más de 5.200 muertes anuales: un incremento cercano al 58 por ciento, demasiado grande para ser explicado únicamente por factores individuales o clínicos*.

El sociólogo francés Émile Durkheim ya advertía, en 1897, que el suicidio no debía interpretarse solamente como un drama personal, sino como un hecho social. Su concepto de suicidio anómico describe con precisión lo que ocurre cuando una sociedad pierde su capacidad para regular expectativas, ofrecer certezas y sostener vínculos comunitarios. En ese escenario, las normas se debilitan, el futuro se vuelve incierto y millones de personas quedan libradas a una profunda sensación de desorientación.

Argentina reúne hoy muchos de esos síntomas: deterioro económico persistente, fragmentación familiar, aislamiento social, hiperconectividad sin comunidad, precarización laboral, pérdida de instituciones intermedias y una creciente dificultad para proyectar el futuro. No se trata de afirmar que estas condiciones expliquen por sí solas cada suicidio, un fenómeno complejo y multicausal, sino de reconocer que configuran un contexto social que merece ser analizado con seriedad.

Particularmente alarmante es el impacto sobre los jóvenes. El suicidio ya constituye una de las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 29 años, una generación que muchas veces encuentra más incertidumbres que perspectivas.

Toda política pública seria debería asumir que el suicidio no puede abordarse únicamente desde el sistema sanitario. También exige reconstruir la comunidad, fortalecer la familia, recuperar los clubes de barrio, las escuelas, las organizaciones libres del pueblo y las redes de contención que alguna vez hicieron de la Argentina una sociedad integrada.

Porque cuando un país registra una muerte por suicidio cada cien minutos, el problema ya no pertenece únicamente a quienes perdieron la esperanza. Es un espejo que interpela a toda la Nación. Una comunidad que no logra contener a sus propios hijos necesita mucho más que crecimiento económico: necesita recuperar el sentido de pertenencia, la solidaridad y un proyecto colectivo capaz de devolver razones para vivir.

En el informe publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional número 788, los epidemiólogos del Ministerio dan cuenta de que, entre el primero de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud recibió notificaciones de 22.249 intentos de suicidio en todo el territorio nacional.