Sin Cadena el Nueve

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La estrategia (al menos en lo que podría notarse) de la Intendente de planificar junto al sector privado de la economía, es crucial.

Fue de sentido común, porque el globalismo financiero finalizado a principios del último mes de diciembre duró unas cinco décadas, que la relación con Europa, aún desde el Mercosur, serían claves, junto al cuidado del medio ambiente y la Agenda 2030.

Pero todos esos propósitos no tienen que ver con el paradigma actual, nacionalista e industrialista: privilegia la cadena corta de valor.

Nuestros clientes naturales estarán en suramérica con la competencia de México (solo porque nos lleva ventaja en casi todos los aspectos, por contar con una Presidente con otra formación -doctora en física-; pero que no se alejaron más, por ser feminista y eso no deja que note con claridad qué es el nacionalismo americano vigente) y Brasil (aunque con los retrocesos del progresismo de Lula, no sería un problema de competencia para Argentina como lo fue en otras épocas).

Es decir, nuestros productos industriales tendrían que inundar a nuestros hermanos del sur de América, más lo que necesite Estados Unidos de nosotros que no quisieran dedicarle tiempo ellos.

Pero, mientras conseguimos un gobierno del país nacionalista, resta que la corona inglesa se vaya de Malvinas y nuestro mar con sus 200 millas marinas (un 25% del territorio nacional), que la corona inglesa se vaya de Canadá, y la corona dinamarquesa se vaya de Groenlandia.

Así que tenemos tiempos de organizar a Nueve de Julio, desde el liderazgo de la Intendente y jundo a Cadena Nueve, para que no sólo tengamos libertad de decisiones económica respecto de las limitaciones de la gobernación o de la presidencia, sino que, además, si aquellas dos (gobernación y presidencia) juegan a la altura del nacionalismo vigente desde las alianzas estratégicas favorables a la industrialización (sin energías alternativas -tonterías del globalismo), Nueve de Julio tenga una disposición óptima desde la eficiencia en costos para la producción eficaz.

Además de, mientras, continuar preparándonos por si primero entráramos en los páramos de un proceso anómico en el que se perdiera toda legalidad imaginable en el país, pero que nuestro distrito haya