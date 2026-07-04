Pablo Petrecca reafirmó su recorrida por el interior y apuntó a construir una alternativa para gobernar la Provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El presidente del bloque de senadores del PRO en la provincia de Buenos Aires, Pablo Petrecca, visitó este viernes la ciudad de Bragado, donde desarrolló una agenda que incluyó reuniones con dirigentes locales, recorridas por comercios e industrias y encuentros con representantes del sector productivo.

Según explicó el legislador, la visita forma parte de una serie de recorridas por distintos distritos bonaerenses con el objetivo de mantener contacto directo con los vecinos y conocer de primera mano las problemáticas de cada región.

En ese marco, Petrecca destacó el trabajo que llevan adelante los concejales del PRO en Bragado —Martín Ribatto, Fernando Franzoni y María Carla Bruno— y remarcó la importancia de acompañar el desarrollo político del espacio en el distrito.

Durante la jornada también visitó el comercio Pampero y la empresa New Concret, dedicada al hormigón pulido, donde dialogó con sus propietarios sobre la situación económica, la actividad productiva y las principales demandas del sector.

“Queremos recorrer la provincia, escuchar y estar cerca de quienes todos los días generan trabajo, producen e invierten. Nuestro compromiso es llevar esas necesidades al Senado y transformarlas en iniciativas que mejoren la realidad de los bonaerenses”, sostuvo.

El senador aseguró que la experiencia de gestión desarrollada por el PRO en Junín constituye un modelo que puede replicarse en otros municipios de la provincia. En ese sentido, afirmó que la construcción de equipos, la planificación y la transparencia son pilares para impulsar una alternativa de gobierno.

Finalmente, Petrecca señaló que el espacio trabaja en el fortalecimiento de sus referentes en cada distrito y en la conformación de un frente electoral amplio, con el objetivo de presentar una propuesta competitiva para gobernar la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones.